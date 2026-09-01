Кабачки в конце августа уже некуда складывать: натираю на терке и готовлю ужин вместо привычных оладий
Про Казань
К концу августа кабачков обычно хватает не на одну сковороду оладий. Но из той же тертой массы можно сделать более сытный ужин: добавить яйца, сыр и немного муки, а затем запечь все одним пластом.
Так не приходится стоять у плиты и жарить оладьи партиями. Главное — хорошо убрать лишний сок из кабачков, иначе основа получится рыхлой и водянистой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После терки я всегда даю кабачкам постоять 5–7 минут с щепоткой соли, а затем хорошо отжимаю. Чем меньше лишней жидкости останется, тем плотнее получится готовая запеканка».
Что понадобится
На форму примерно 20×25 см:
- кабачки — 700 г;
- яйца — 3 шт.;
- твердый сыр — 120 г;
- мука — 3 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для формы.
Если кабачки молодые, кожицу можно оставить. У крупных плодов лучше удалить жесткую кожуру и крупные семена.
Как приготовить
- Натрите кабачки. Используйте крупную терку, слегка посолите массу и оставьте на 5–7 минут.
- Уберите сок. Хорошо отожмите кабачки руками или через марлю. Масса должна остаться влажной, но жидкость не должна стекать.
- Сделайте основу. Добавьте яйца, сметану, муку, измельченный чеснок и половину тертого сыра. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Переложите в форму. Смажьте ее растительным маслом и распределите кабачковую массу слоем примерно 3–4 см.
- Запекайте. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем посыпьте оставшимся сыром и верните еще на 10–15 минут.
- Проверьте готовность. Верх должен подрумяниться, а середина — стать плотной и не выделять жидкость при легком нажатии.
Почему получается лучше, чем большая порция оладий
Тертые кабачки готовятся сразу в одной форме, поэтому не впитывают масло при многократной жарке. Яйца и сыр связывают массу, а небольшое количество муки помогает удержать остаточную влагу.
Самая частая ошибка — пропустить отжим. Даже хороший рецепт не спасет, если кабачки отдали много сока прямо в форму: тогда запеканка будет скорее тушиться, чем запекаться.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После духовки даю блюду постоять около 10 минут. За это время середина стабилизируется, и запеканку проще нарезать аккуратными кусками».
Подавать ее можно со сметаной, зеленью или свежими помидорами.
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