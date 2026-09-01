Кулинария

Кабачки в конце августа уже некуда складывать: натираю на терке и готовлю ужин вместо привычных оладий

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Из тертых кабачков можно приготовить сытную зап...

Про Казань

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К концу августа кабачков обычно хватает не на одну сковороду оладий. Но из той же тертой массы можно сделать более сытный ужин: добавить яйца, сыр и немного муки, а затем запечь все одним пластом.

Так не приходится стоять у плиты и жарить оладьи партиями. Главное — хорошо убрать лишний сок из кабачков, иначе основа получится рыхлой и водянистой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После терки я всегда даю кабачкам постоять 5–7 минут с щепоткой соли, а затем хорошо отжимаю. Чем меньше лишней жидкости останется, тем плотнее получится готовая запеканка».

Что понадобится

На форму примерно 20×25 см:

  • кабачки — 700 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 120 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для формы.

Если кабачки молодые, кожицу можно оставить. У крупных плодов лучше удалить жесткую кожуру и крупные семена.

Как приготовить

  1. Натрите кабачки. Используйте крупную терку, слегка посолите массу и оставьте на 5–7 минут.
  2. Уберите сок. Хорошо отожмите кабачки руками или через марлю. Масса должна остаться влажной, но жидкость не должна стекать.
  3. Сделайте основу. Добавьте яйца, сметану, муку, измельченный чеснок и половину тертого сыра. Посолите, поперчите и перемешайте.
  4. Переложите в форму. Смажьте ее растительным маслом и распределите кабачковую массу слоем примерно 3–4 см.
  5. Запекайте. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем посыпьте оставшимся сыром и верните еще на 10–15 минут.
  6. Проверьте готовность. Верх должен подрумяниться, а середина — стать плотной и не выделять жидкость при легком нажатии.

Почему получается лучше, чем большая порция оладий

Тертые кабачки готовятся сразу в одной форме, поэтому не впитывают масло при многократной жарке. Яйца и сыр связывают массу, а небольшое количество муки помогает удержать остаточную влагу.

Самая частая ошибка — пропустить отжим. Даже хороший рецепт не спасет, если кабачки отдали много сока прямо в форму: тогда запеканка будет скорее тушиться, чем запекаться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После духовки даю блюду постоять около 10 минут. За это время середина стабилизируется, и запеканку проще нарезать аккуратными кусками».

Подавать ее можно со сметаной, зеленью или свежими помидорами.

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