Технологии

Amazon обновила линейку Kindle: плоская панель и цена от 149,99 доллара

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Amazon обновила линейку электронных книг Kindle, впервые за несколько лет заметно изменив их внешний вид. Ключевое изменение — плоская передняя панель без выступающей рамки вокруг экрана, применённая в нескольких моделях серии. Об этом сообщает сайт TechCrunch.

Чтобы чтение не прерывалось случайными нажатиями, компания предусмотрела защиту. Вице-президент Amazon по устройствам Кевин Кит рассказал о ёмкостной сенсорной технологии и тактильной отдаче: ридер определяет положение пальца и формирует вокруг него нечувствительную к касаниям область. «Когда вы держите Kindle, где бы ни находился ваш большой палец, он сам определит нечувствительную область в ёмкостном сенсоре. Устройство просто перенастроится и поймёт, что палец находится там», — сказал Кит.

Базовый шестидюймовый Kindle стал тоньше и легче предшественника: 6,8 миллиметра и 140 граммов; Amazon называет эту модель самым удобным для переноски устройством в линейке. Скорость перелистывания страниц выросла на 30%, покупателям предложат расцветки Ube, Alpine Sky, Seaglass Green, Graphite и Fig. Цена начинается от 149,99 доллара в вариантах Ube и Graphite, а впервые появилась версия с алюминиевой задней панелью, 32 ГБ памяти и цветами Alpine Sky и Seaglass Green. Обе модели уже продаются в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Швеции, Польше, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте и Австралии.

Досталось и другим моделям. Paperwhite получил самый крупный экран среди устройств Kindle и максимальную контрастность: стандартная версия на 16 ГБ стоит 199,99 доллара, Signature Edition на 32 ГБ — 249,99 доллара. Цветной Colorsoft, представленный Amazon в 2024 году как первый цветной Kindle, обзавёлся тем же тонким корпусом с плоской передней панелью — от 289,99 доллара за 16 ГБ и 319,99 доллара за Signature Edition на 32 ГБ. Paperwhite и Colorsoft доступны для предварительного заказа в перечисленных странах, детские версии продаются отдельно: Kids Kindle уже можно купить, а Kids Kindle Colorsoft принимают по предзаказу в США, Канаде, Великобритании, Германии и Японии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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