Турки узнают россиян по поведению в магазинах и отелях

Блогер Саша Коновалова поделилась наблюдениями о том, как в Турции распознают российских туристов. Она отметила, что местные жители обращают внимание не только на речь, но и на бытовое поведение отдыхающих, пишет glavny.tv.

По словам Коноваловой, в супермаркетах россияне часто стараются выбрать самый свежий товар. Они не всегда берут первую попавшуюся упаковку, а ищут продукты с более поздней датой на полках.

Отдельное внимание туристы из России уделяют составу. Особенно тщательно, как рассказала блогер, они изучают колбасу и сыр, проверяя наличие нежелательных добавок. При этом пальмовое масло, которого многие опасаются, в Турции почти не распространено.

На рынках россиян можно узнать по осторожности. Если местные покупатели спокойно пробуют фрукты и ягоды сразу, то туристы из России чаще ждут, пока их помоют. Такая привычка, по словам Коноваловой, у многих идёт с детства.

Пляж тоже показывает различия. Российских отдыхающих могут выдать яркие купальники, заметные шляпы, музыка из колонок и книги рядом с лежаками. Кроме того, они стараются занять удобные места у воды.

В сувенирных магазинах россияне часто выбирают подарки для большого круга людей. Покупки делают не только для себя, но и для родных, друзей и коллег. Продавцы в Турции, как отмечает блогер, считают такую манеру проявлением душевности.

Есть и гостиничная привычка. Российские туристы могут приносить персоналу небольшие подарки, сладости или оставлять чаевые. Делают это в надежде на более внимательное отношение, а иногда и на улучшение условий проживания.

Коновалова считает, что совокупность этих деталей делает россиян заметными среди отдыхающих. Турки, по её словам, нередко определяют их именно по таким привычкам.