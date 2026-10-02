Не у нас

Турки узнают россиян по поведению в магазинах и отелях

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Блогер Саша Коновалова поделилась наблюдениями о том, как в Турции распознают российских туристов. Она отметила, что местные жители обращают внимание не только на речь, но и на бытовое поведение отдыхающих, пишет glavny.tv.

По словам Коноваловой, в супермаркетах россияне часто стараются выбрать самый свежий товар. Они не всегда берут первую попавшуюся упаковку, а ищут продукты с более поздней датой на полках.

Отдельное внимание туристы из России уделяют составу. Особенно тщательно, как рассказала блогер, они изучают колбасу и сыр, проверяя наличие нежелательных добавок. При этом пальмовое масло, которого многие опасаются, в Турции почти не распространено.

На рынках россиян можно узнать по осторожности. Если местные покупатели спокойно пробуют фрукты и ягоды сразу, то туристы из России чаще ждут, пока их помоют. Такая привычка, по словам Коноваловой, у многих идёт с детства.

Пляж тоже показывает различия. Российских отдыхающих могут выдать яркие купальники, заметные шляпы, музыка из колонок и книги рядом с лежаками. Кроме того, они стараются занять удобные места у воды.

В сувенирных магазинах россияне часто выбирают подарки для большого круга людей. Покупки делают не только для себя, но и для родных, друзей и коллег. Продавцы в Турции, как отмечает блогер, считают такую манеру проявлением душевности.

Есть и гостиничная привычка. Российские туристы могут приносить персоналу небольшие подарки, сладости или оставлять чаевые. Делают это в надежде на более внимательное отношение, а иногда и на улучшение условий проживания.

Коновалова считает, что совокупность этих деталей делает россиян заметными среди отдыхающих. Турки, по её словам, нередко определяют их именно по таким привычкам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Интересное в Казани

17 часов назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

уничтожение борщевика цена

Не у нас

23 часа назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Гид по Казани

3 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

утепление пенополиуретаном в Челябинске

Не у нас

день назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

19 часов назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

6 часов назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

Технологии

22 часа назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет

Технологии

день назад

Телефон показывает пропущенный вызов, хотя никто не звонил: откуда берутся странные уведомления
Экономика
час назад

Бюджет ждет до 15,5 млрд рублей от бизнеса за использование СМЭВ

Федеральный бюджет в 2027–2029 годах получит до...

Технологии

36 минут назад

Телефон не видит беспроводные наушники, хотя раньше подключался сразу: что проверить в Bluetooth

Технологии

час назад

«Яндекс» запустил блокировку звонков в реальном времени на iPhone

Не у нас

час назад

Онопко: матч с Намибией грозит стать непростым для сборной РФ

Не у нас

час назад

Шеф-повар Макрона ушел со скандалом из-за диеты президента
Добыча подземных вод без лицензии: в Татарстане...
Новости Татарстана
час назад

Добыча подземных вод без лицензии: в Татарстане сделали 159 предупреждений

Не у нас

час назад

Россияне находятся среди туристов на закрытом после паводка маршруте в Непале

Не у нас

час назад

Учёные заявили о нарушении семи из девяти планетарных границ Земли

Технологии

час назад

Amazon обновила линейку Kindle: плоская панель и цена от 149,99 доллара
«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками ...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить