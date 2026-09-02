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Туристка описала город в РФ словами «провинциальный Нью-Йорк своего времени»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Осташков в Тверской области оказался среди самых дорогих российских курортов прошедшего лета. Об этом тревел-блогер Елена Лисейкина рассказала в канале Путешествия с фотокамерой.

По словам автора, стоимость суток проживания в городе превышает 10 тысяч рублей. Высокие цены она связала с расположением рядом с озером Селигер и популярностью рыбалки в этих местах.

Дорога из Москвы до Осташкова занимает около пяти часов. При этом, как считает Лисейкина, сам город выглядит хуже соседних Старицы и Торжка.

Блогер отметила, что в Осташкове благоустроили набережную и парк. Однако, по ее словам, в городе остается много старых заброшенных домов.

Лисейкина также напомнила об историческом значении Осташкова. В восемнадцатом веке город считался примером для других, а в девятнадцатом здесь появились одна из первых больниц, театр и библиотека.

Автор назвала Осташков провинциальным Нью-Йорком своего времени. При этом привычных курортных развлечений, по ее оценке, в городе почти нет.

Туристы приезжают сюда прежде всего ради спокойного отдыха, чистого воздуха и воды.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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