Туристка описала город в РФ словами «провинциальный Нью-Йорк своего времени»
Осташков в Тверской области оказался среди самых дорогих российских курортов прошедшего лета. Об этом тревел-блогер Елена Лисейкина рассказала в канале Путешествия с фотокамерой.
По словам автора, стоимость суток проживания в городе превышает 10 тысяч рублей. Высокие цены она связала с расположением рядом с озером Селигер и популярностью рыбалки в этих местах.
Дорога из Москвы до Осташкова занимает около пяти часов. При этом, как считает Лисейкина, сам город выглядит хуже соседних Старицы и Торжка.
Блогер отметила, что в Осташкове благоустроили набережную и парк. Однако, по ее словам, в городе остается много старых заброшенных домов.
Лисейкина также напомнила об историческом значении Осташкова. В восемнадцатом веке город считался примером для других, а в девятнадцатом здесь появились одна из первых больниц, театр и библиотека.
Автор назвала Осташков провинциальным Нью-Йорком своего времени. При этом привычных курортных развлечений, по ее оценке, в городе почти нет.
Туристы приезжают сюда прежде всего ради спокойного отдыха, чистого воздуха и воды.
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