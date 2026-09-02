В Татарстане стартовала печать избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы России

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев посетил полиграфический издательский комплекс «Идел-Пресс», где продолжается изготовление избирательных бюллетеней для предстоящих выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва.

Всего в Татарстане будет изготовлено около 5,8 млн избирательных бюллетеней на двух государственных языках – для голосования по федеральному избирательному округу и для голосования по шести одномандатным избирательным округам.

«Наша задача – не просто проконтролировать процесс печати, но и обеспечить надежность всего дальнейшего маршрута бюллетеня: от типографии до конкретного избирательного участка. Печать идет в установленные сроки, до 8 сентября она будет завершена, после чего с 9 сентября начнется передача бюллетеней в территориальные избирательные комиссии. Далее они поступят в участковые комиссии и будут готовы к началу голосования 18 сентября», - отметил Андрей Кондратьев.

Председатель ЦИК Татарстана также подчеркнул, что при изготовлении бюллетеней предусмотрены цветная тангирная защитная сетка, микрошрифт и специальные места для печати участковой комиссии и подписей двух членов УИК с правом решающего голоса.

По словам генерального директора издательства «Идел-Пресс» Анаса Аскарова, изготовление бюллетеней организовано в круглосуточном режиме. Для производства бюллетеней будет использовано около 60 тонн бумаги и 13,5 тонн краски.

«В этом году при производстве бюллетеней на предприятии внедрен микрошрифт размером 200 микрометров, который невозможно рассмотреть невооруженным глазом. Для изготовления бюллетеней по федеральному округу используется тангирная сетка синего цвета, а по одномандатным избирательным округам – зеленого цвета», - отметил руководитель «Идел-Пресс».

Выборы депутатов Государственной Думы России, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана, довыборы депутатов представительных органов МСУ пройдут 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.