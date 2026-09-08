Астрономы ведут борьбу за тайну скрытого за Млечным Путем аттрактора

Млечный Путь и многие соседние галактики движутся в сторону области пространства, которая долгое время оставалась почти скрытой от наблюдений. Ее закрывает плотная полоса звезд и пыли в диске нашей галактики, пишет RuSamara со ссылкой на SpaceDaily.

Необычное движение галактик астрономы заметили еще в 1986 году. Их скорости оказались направлены примерно к одному участку неба в направлении созвездий Гидры и Центавра. Эта область получила название Великий аттрактор.

Главным препятствием для наблюдений стала так называемая зона избегания. Так называют часть неба, где видимый свет от далеких объектов закрыт газом, пылью и звездами Млечного Пути.

Чтобы изучить скрытые за диском нашей галактики структуры, ученые использовали рентгеновские, инфракрасные и радионаблюдения. Такой подход позволил обнаружить объекты, которые невозможно полноценно увидеть в обычном оптическом диапазоне.

В 1996 году астрономы нашли массивное скопление Abell 3627, также известное как скопление Норма. Оно расположено примерно в девяти градусах от расчетного центра Великого аттрактора и считается одной из ключевых структур в этой области.

Массу скопления Норма оценивают примерно в 5 тысяч триллионов масс Солнца. Позднее наблюдения показали, что за диском Млечного Пути скрыто намного больше галактик, чем было известно ранее.

Радиотелескоп Parkes обнаружил в этой зоне 883 галактики. Около трети из них раньше не были включены в каталоги. В 2016 году в более удаленной части той же скрытой области астрономы сообщили об открытии сверхскопления Вела.

Новые измерения, опубликованные в 2026 году Аланом Дресслером и Эндрю Монсоном, уточнили картину движения галактик в направлении Великого аттрактора. По их данным, поток галактик почти исчезает после расстояния около 70 мегапарсек.

Такая картина соответствует версии, что область Великого аттрактора заметно влияет на движение Млечного Пути и соседних галактик. При этом речь идет не об одном объекте, а о крупной гравитационной структуре, скрытой в труднодоступной для наблюдений части неба.

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