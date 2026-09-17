Росстат заявил о снижении стоимости сахара в России на 0,1%
В России впервые с середины января снизилась стоимость сахара. За неделю с 8 по 14 сентября цены на этот продукт уменьшились на 0,1%, следует из данных Росстата, сообщает ИНТЕРФАКС.
При этом яйца продолжили дорожать. За указанную неделю их стоимость выросла на 2,5%. Рост цен на этот продукт фиксируется уже четвертую неделю подряд.
Также Росстат отметил замедление темпов роста цен на гречневую крупу. Если неделей ранее она подорожала на 1,7%, то с 8 по 14 сентября рост составил 0,8%.
Изменения затронули и другие продукты питания. Мясные консервы для детского питания за неделю выросли в цене на 0,7%.
Подсолнечное масло подорожало на 0,3%. Пшеничный хлеб и рис прибавили в цене по 0,2%.
В то же время некоторые товары немного подешевели. Стоимость макаронных изделий снизилась на 0,2%, сливочного масла — на 0,1%.
Ранее сообщалось, что акции МТС снизились на 7,8% после публикации новой дивидендной политики, которая разочаровала инвесторов. На этом фоне индексы Московской биржи и РТС также показали снижение.
При этом компания «М.Видео» продемонстрировала заметный рост и стала одним из лидеров торгов. Интерес к динамике рынка поддерживали прогнозы «БКС Мир инвестиций» и Freedom Global по курсам валют и общему состоянию рынка на 17 сентября.
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