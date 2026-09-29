Российский теннис может потерять свою главную звезду из Красноярска

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что Мирра Андреева в будущем может сменить спортивное гражданство. Свою позицию он объяснил тем, что российская теннисистка живет и тренируется во Франции, сообщает РБК Спорт.

По мнению Чеснокова, возможный переход Андреевой под флаг другой страны является лишь вопросом времени. Экс-теннисист также обратил внимание на общую тенденцию среди российских спортсменов, которые принимают такие решения исходя из собственных обстоятельств и удобства.

Тема возможной смены спортивного гражданства Андреевой обсуждалась и ранее. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев 18 сентября заявил, что спортсменку, как и некоторых других российских теннисистов, пытаются убедить перейти под флаг другой страны. Его слова прозвучали после того, как Анна Блинкова начала представлять Францию.

Андреевой 19 лет, она родилась в Красноярске. На данный момент спортсменка занимает пятое место в мировом рейтинге и остается первой ракеткой России. В ее активе шесть титулов Женской теннисной ассоциации.

В июне 2026 года Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, став победительницей «Ролан Гаррос». В сентябре она впервые дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США, где уступила американке Кори Гауфф.

К концу августа теннисистка заработала за сезон более 5,6 миллиона долларов призовых. На тот момент эта сумма соответствовала примерно 468 миллионам рублей.

Андреева уже несколько лет проводит значительную часть тренировочного процесса во Франции. После занятий в красноярском спортивном клубе и переезда семьи она продолжила подготовку за рубежом. Сейчас спортсменка тренируется в том числе на юге Франции.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Андреева выступала в нейтральном статусе. Вместе с Дианой Шнайдер она завоевала серебряную медаль в женском парном разряде.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин наградил Андрееву и Шнайдер медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени за вклад в развитие физической культуры и спорта.

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