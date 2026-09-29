Технологии

«Лаборатория Касперского» раскрыла схему с «соседом» в мессенджерах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
«Лаборатория Касперского» обнаружила схему моше...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Мошенники начали писать людям в мессенджерах от имени соседа. О новой схеме рассказали представители «Лаборатории Касперского»: адресат получает сообщение, где отправитель обращается к нему по реальному имени, называет номер квартиры и предупреждает о подозрительном мужчине возле двери, который что-то снимает на камеру. По легенде, «сосед» стучал, чтобы предупредить лично, но дома никого не застал — потому и написал.

Затем приходит ссылка на якобы запись с камеры и вопрос, знает ли человек этого мужчину. На открывшейся странице предлагают подтвердить вход, чтобы посмотреть видео. Какой бы вариант ответа ни выбрал адресат, появляется уведомление о будто бы выполненной авторизации на портале государственных услуг. Если вход совершал не он, предлагают позвонить на «горячую линию» по указанному номеру — так жертву подталкивают набрать его самостоятельно. Соединение инициирует сам абонент, что позволяет обойти часть механизмов защиты от нежелательных входящих вызовов. Если же человек не звонит, злоумышленники могут связаться сами и продолжить вовлечение, убеждая, например, перевести деньги на так называемый безопасный счёт.

Персонализированные сообщения с предложением посмотреть фото, видео или документ встречались и раньше — в частности, их использовали для распространения мобильного троянца Mamont. Тогда писали о ДТП с близким и предлагали запись с места происшествия, а под видом специального медиаплеера устанавливалось вредоносное ПО; в других сценариях приложение маскировали под программу для открытия присланных документов. Эксперты «Лаборатории Касперского» не исключают, что легенду с «соседями» тоже начнут применять для распространения троянца.

Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», пояснил, что такие сообщения могут выглядеть очень правдоподобно: сведения об имени и номере квартиры могли попасть к злоумышленникам из ранее утекших баз данных, а сама история про безопасность дома вызывает беспокойство. Насторожиться стоит, если незнакомец рассказывает тревожную историю и призывает открыть файл или перейти по ссылке. Специалисты советуют осторожно относиться к неожиданным сообщениям от неизвестных контактов, не открывать подозрительные вложения и не переходить по ссылкам, а информацию перепроверять через другие каналы связи. При проблеме с учётной записью на каком-либо сервисе лучше самостоятельно открыть его официальный сайт или приложение и использовать указанные там контакты поддержки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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