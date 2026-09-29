Система ИИ распознаёт диабет второго типа по 20 секундам речи

Система искусственного интеллекта научилась находить признаки сахарного диабета второго типа по 20 секундам речи. Результаты её создателей были представлены на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

Алгоритм обучали на 63 283 записях голоса более 21 тысячи жителей США и Великобритании. Проверка шла на новых образцах: их участники в течение 20 секунд читали одну из басен Эзопа.

Система опирается на акустику речи: у людей с диабетом ранее обнаруживали повышенную хриплость и грубость голоса, а также ухудшение контроля дыхания во время разговора. ИИ оценивает совокупность таких признаков, которые сам человек может не замечать. Авторы допускают, что в будущем анализ голоса пригодится для быстрого первичного скрининга по телефону или через приложение.

При проверке на 7319 взрослых алгоритм в 80 процентах случаев присваивал более высокий риск тому, у кого диабет есть. На анализах крови 801 участника система верно определяла 82 процента людей с заболеванием. Людей она также делила на группы низкого, среднего и высокого риска — и ни у одного из отнесённых к низкой группе анализ крови не показал диабет или преддиабет.