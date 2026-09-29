Потеря ключа от криптокошелька: эксперт объяснил, что можно спасти

Вернуть доступ к личному криптокошельку, если утерян ключ или секретная фраза, практически невозможно. Об этом 29 сентября «Известиям» рассказал основатель CryptoBot Pro LLC Алексей Мокров.

Разница с биржевым счётом в том, кто распоряжается ключом. На площадке им управляет сама биржа, и забытый пароль можно попытаться восстановить через официальную процедуру с проверкой личности, а у некастодиального кошелька логика другая. «Если человек сам хранит ключи и утратил их, ни наша компания, ни разработчик приложения не создадут ему новые по фотографии паспорта», — подчёркивает Мокров. Вступивший в силу в сентябре 2026 года российский закон об обращении криптовалют с цифровыми депозитариями ключ личного кошелька не восстанавливает: «Юридическое право и возможность подписать перевод решают разные задачи».

Во многих кошельках доступ возвращает фраза из 12 или 24 слов. По стандарту BIP-39 правильно сгенерированная фраза из 12 слов содержит 128 бит исходной случайности, поэтому предложение «подберём вашу фразу» Мокров называет способом забрать деньги за бесполезную услугу. Если телефон сломался, а фраза сохранилась, кошелёк обычно восстанавливается в совместимом приложении. Когда фразы нет, но старое устройство ещё позволяет отправить перевод, нужно создать новый кошелёк, сохранить его ключ, проверить адрес тестовой транзакцией и перевести активы — удалять приложение до этого нельзя.

Худший сценарий — ни рабочего устройства, ни фразы, ни резервного доступа; опаснее всего путать потерю ключа с утечкой, ведь если слова увидел посторонний, средства доступны ему прямо сейчас. Мокров советует держать две защищённые офлайн-копии фразы в разных местах, проверить восстановление на небольшой сумме и заранее продумать план для дополнительного пароля и наследников; аппаратный кошелёк снижает риск кражи ключа с устройства, но не заменяет резервную копию. Специалистам по восстановлению, которые просят сообщить секретную фразу или внести аванс, эксперт не доверил бы даже пустой адрес.