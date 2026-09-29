Технологии

Потеря ключа от криптокошелька: эксперт объяснил, что можно спасти

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Основатель CryptoBot Pro LLC Алексей Мокров объ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Вернуть доступ к личному криптокошельку, если утерян ключ или секретная фраза, практически невозможно. Об этом 29 сентября «Известиям» рассказал основатель CryptoBot Pro LLC Алексей Мокров.

Разница с биржевым счётом в том, кто распоряжается ключом. На площадке им управляет сама биржа, и забытый пароль можно попытаться восстановить через официальную процедуру с проверкой личности, а у некастодиального кошелька логика другая. «Если человек сам хранит ключи и утратил их, ни наша компания, ни разработчик приложения не создадут ему новые по фотографии паспорта», — подчёркивает Мокров. Вступивший в силу в сентябре 2026 года российский закон об обращении криптовалют с цифровыми депозитариями ключ личного кошелька не восстанавливает: «Юридическое право и возможность подписать перевод решают разные задачи».

Во многих кошельках доступ возвращает фраза из 12 или 24 слов. По стандарту BIP-39 правильно сгенерированная фраза из 12 слов содержит 128 бит исходной случайности, поэтому предложение «подберём вашу фразу» Мокров называет способом забрать деньги за бесполезную услугу. Если телефон сломался, а фраза сохранилась, кошелёк обычно восстанавливается в совместимом приложении. Когда фразы нет, но старое устройство ещё позволяет отправить перевод, нужно создать новый кошелёк, сохранить его ключ, проверить адрес тестовой транзакцией и перевести активы — удалять приложение до этого нельзя.

Худший сценарий — ни рабочего устройства, ни фразы, ни резервного доступа; опаснее всего путать потерю ключа с утечкой, ведь если слова увидел посторонний, средства доступны ему прямо сейчас. Мокров советует держать две защищённые офлайн-копии фразы в разных местах, проверить восстановление на небольшой сумме и заранее продумать план для дополнительного пароля и наследников; аппаратный кошелёк снижает риск кражи ключа с устройства, но не заменяет резервную копию. Специалистам по восстановлению, которые просят сообщить секретную фразу или внести аванс, эксперт не доверил бы даже пустой адрес.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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