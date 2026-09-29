В России создали два новых препарата для экстренной остановки кровотечений

В России расширили перечень компонентов донорской крови двумя новыми средствами, которые могут применяться для экстренной остановки кровотечений. В номенклатуру включили лиофилизированный криопреципитат КРИО-Л и пулированный лиофилизированный криопреципитат КРИО-ПЛ. Соответствующие изменения закреплены постановлением правительства, сообщает КонсультантПлюс.

О появлении новых компонентов рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, КРИО-Л и КРИО-ПЛ содержат примерно в четыре раза больше фибриногена, чем сопоставимый объем лиофилизированной плазмы. Благодаря этому они предназначены в том числе для применения при экстренной кровопотере.

Особенность новых компонентов заключается в способе их производства. Из них удаляется вода посредством сублимационной сушки, в результате чего препарат получает сухую форму. Такое решение упрощает условия его хранения и увеличивает допустимый срок использования.

Согласно утвержденным правилам, КРИО-Л и КРИО-ПЛ могут храниться при температуре от +5 до +20 градусов. Срок их годности определяется технической документацией, но не должен превышать пяти лет.

Скворцова пояснила, что при серьезных травмах, хирургических вмешательствах или осложнениях во время родов человек может потерять не только большой объем крови. Одновременно организм лишается части веществ, необходимых для быстрого образования кровяных сгустков.

Криопреципитат позволяет восполнить недостаток ключевых факторов свертывания и тем самым способствует остановке кровотечения. Особенно важным это становится при массивной кровопотере, когда скорость оказания медицинской помощи напрямую влияет на состояние пациента.

Включение новых компонентов в официальную номенклатуру стало возможным благодаря инициативе ФМБА России и разработкам Агентства по технологиям лиофилизации. Полученный правовой статус позволяет применять эти средства в медицинской практике.

Одним из преимуществ сухой формы Скворцова назвала возможность использовать препарат без доставки традиционно замороженного компонента крови и сложной предварительной подготовки. Это расширяет возможности оказания помощи в ситуациях, когда кровотечение необходимо остановить как можно быстрее.

Изменения в правила работы с донорской кровью утверждены постановлением правительства России от 9 сентября 2026 года № 1148. Документ официально добавил КРИО-Л и КРИО-ПЛ в перечень компонентов донорской крови.

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