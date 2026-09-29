В РПЦ объяснили, как защититься от чужих проклятий

Православному христианину, который живет по заповедям, не стоит опасаться проклятий, произнесенных посторонними людьми. Об этом в беседе с Абзац рассказал настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин.

Священнослужитель пояснил, что верующий находится под Божьей защитой, если придерживается христианской веры, молится, читает Священное Писание, посещает храм и принимает причастие. При таком образе жизни, по его словам, недобрые слова постороннего человека не могут навредить христианину.

Бородин также сослался на Притчи Соломона, в которых говорится, что незаслуженное проклятие не исполнится. Священник подчеркнул, что подобные слова не должны определять жизнь верующего, если тот сохраняет веру и следует церковным установлениям.

Отдельно протоиерей призвал родителей внимательно относиться к словам, которые они произносят в адрес детей. По его мнению, матери и отцу особенно важно не проклинать ребенка даже в состоянии гнева, поскольку такие слова способны оказать на него серьезное воздействие.

Если же проклятие исходит от постороннего человека, отвечать аналогичными словами священник не советует. Христианину в такой ситуации следует помолиться за обидчика и пожелать ему Божьего благословения. Именно такую реакцию Бородин назвал соответствующей христианским заповедям.

Протоиерей напомнил и евангельский призыв молиться за обижающих и отвечать добром на злые слова. После услышанного проклятия верующий, по его словам, может благословить человека, который его произнес, и перекреститься.