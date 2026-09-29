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В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенку двух лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Нидерландах впервые провели процедуру прекращения жизни ребенку в возрасте от одного года до 12 лет по новым правилам, действующим с 2024 года. Ребенку на момент процедуры было почти два года, сообщает Daily Mail.

Ребенок появился на свет на 26-й неделе беременности. У него диагностировали тяжелое поражение головного мозга, детский церебральный паралич, нарушения зрения, эпилептические приступы и серьезные проблемы с дыханием.

Несмотря на проводившееся лечение и другие меры помощи, состояние ребенка не улучшалось. Врачи и родители пришли к выводу, что его страдания остаются тяжелыми и не имеют перспективы облегчения. Перед принятием окончательного решения также были проведены консультации с независимыми специалистами.

Согласно заключению специальной комиссии, родители и лечащий врач не увидели улучшения после применения медицинских и немедицинских способов помощи. Они сочли, что ребенок испытывал невыносимые страдания без перспективы улучшения состояния.

В Нидерландах с 2024 года действует отдельный порядок прекращения жизни для неизлечимо больных детей в возрасте от одного года до 12 лет. Такая мера допускается только при невыносимых страданиях без перспективы улучшения, отсутствии разумной возможности облегчить их другими способами и согласии родителей. Решение должен принимать врач с соблюдением установленных медицинских требований.

После проведения процедуры действия врача проверяет специальная комиссия, в которую входят медики разных специальностей, юрист и специалист по этике. Затем ее заключение направляется в прокуратуру, которая оценивает соблюдение законодательства.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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