Смартфон начал терять заряд после обновления: что проверить, прежде чем винить новую систему

После обновления смартфон неожиданно перестал доживать до вечера. Если раньше к ночи оставалось 30–40%, теперь заряд заканчивается уже после обеда. Кажется очевидным, что виновата новая версия системы.

Но сразу откатывать обновление или сбрасывать телефон не стоит. После установки системы расход действительно может временно увеличиться, а иногда причина вообще оказывается в одном приложении.

Дайте телефону немного времени

После крупного обновления смартфон может выполнять фоновые задачи: обрабатывать фотографии, обновлять поисковые индексы, оптимизировать приложения и синхронизировать данные. В этот период устройство иногда сильнее нагревается и быстрее расходует заряд.

Если обновление установлено совсем недавно, сначала понаблюдайте за телефоном в обычном режиме в течение следующих дней.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не оценивал автономность сразу после установки обновления. Гораздо полезнее через день-два открыть статистику батареи и посмотреть, что именно оказалось наверху списка по расходу энергии».

Посмотрите статистику батареи

На iPhone она находится в разделе «Аккумулятор», на Android название и расположение меню зависят от производителя. Посмотрите, какие приложения расходовали больше всего энергии и была ли у них заметная фоновая активность.

После обновления системы отдельная программа может начать работать некорректно. Проверьте обновления приложений в магазине: разработчики нередко выпускают версии с исправлениями совместимости.

Если в статистике резко выделяется одна программа, можно временно ограничить ее фоновую активность там, где система это позволяет, или удалить ее для проверки. Перед удалением убедитесь, что нужные данные сохранены.

Проверьте настройки, которые могли измениться

После обновления стоит проверить яркость экрана, геолокацию, режим энергосбережения и разрешения приложений. Не нужно отключать все подряд — лучше искать конкретное отличие от привычных настроек.

Также причиной повышенного расхода может быть слабый мобильный сигнал. Если после обновления совпали еще и проблемы со связью, смартфон способен тратить больше энергии на поддержание соединения.

Если спустя несколько дней автономность не восстановилась, приложения обновлены, а статистика не показывает очевидного виновника, стоит проверить состояние аккумулятора. Постоянный сильный нагрев, внезапные выключения и вздутие батареи уже требуют отдельной диагностики.

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