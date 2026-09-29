Технологии

Телефон начал сам перезагружаться без причины: какие приложения и настройки проверить

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон может самостоятельно перезагружа...

ПроКазань

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Смартфон лежит на столе или работает как обычно, а затем внезапно появляется логотип производителя — устройство перезагрузилось само. Если это произошло один раз, причиной мог быть случайный системный сбой. Но регулярные перезапуски уже стоит проверить.

Начать лучше с недавних изменений: новых приложений, обновлений и настроек. Сбрасывать телефон до заводского состояния первым делом не нужно.

Вспомните, что установили недавно

Если перезагрузки начались после установки нового приложения, временно удалите его и понаблюдайте за смартфоном. Особое внимание стоит уделить программам, которым предоставлено много разрешений или которые постоянно работают в фоне.

Заодно обновите остальные приложения через официальный магазин. Старая или некорректно работающая версия программы иногда конфликтует с обновленной системой.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы записывал, что происходило непосредственно перед каждой перезагрузкой: запускалась камера, игра, навигатор или телефон просто лежал. Если сбой постоянно повторяется при одном сценарии, круг возможных причин резко сужается».

Проверьте свободное место и обновления

Если внутренняя память практически заполнена, сначала освободите часть пространства. Начать безопаснее с ненужных загрузок, крупных видео и кэша приложений там, где система позволяет его очищать отдельно.

Также проверьте доступные системные обновления. Если перезагрузки появились после недавнего обновления, новая версия с исправлениями может уже быть доступна.

Исключите случайное нажатие кнопки

Снимите чехол и проверьте кнопку питания. Тесный или поврежденный чехол иногда постоянно давит на нее. Сама кнопка также не должна западать или нажиматься без нормального усилия.

Если телефон перезагружается во время зарядки, попробуйте заведомо исправные совместимые кабель и адаптер.

Регулярные перезапуски вместе с сильным нагревом, резкими скачками заряда или выключением под нагрузкой могут указывать уже не на приложение, а на аккумулятор или другую аппаратную проблему. В таком случае перед дальнейшими экспериментами лучше сохранить важные данные и обратиться за диагностикой.

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