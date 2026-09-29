Российские боксеры выиграли медальный зачёт ЧЕ и получат премии

Сборная России стала первой в общем медальном зачете чемпионата Европы по боксу, завершившегося в Софии. Российские спортсмены завоевали 15 наград — семь золотых, пять серебряных и три бронзовые, сообщает World Boxing.

За победу на турнире каждый российский чемпион получит от Федерации бокса России 2,5 миллиона рублей. Обладателям серебряных медалей выплатят по 1 миллиону рублей, а бронзовым призерам — по 500 тысяч рублей.

О размерах вознаграждений сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. По его словам, отдельное поощрение также предусмотрено для тренеров сборной.

Золотые медали в Софии выиграли Юлия Чумгалакова в весовой категории до 48 килограммов, Азалия Аминева — до 65 килограммов, Вячеслав Рогозин — до 55 килограммов, Сергей Колденков — до 70 килограммов, Чеэрав Ашалаев — до 80 килограммов, Дмитрий Карманов — до 85 килограммов и Давид Суров — свыше 90 килограммов.

Серебряными призерами стали Людмила Воронцова, Анастасия Демурчян, Ксения Олифиренко, Баир Батлаев и Исмаил Муцольгов. Бронзовые награды получили Анастасия Кооль, Надежда Голубева и Салтанат Меденова.

Таким образом, мужская сборная России завершила соревнования с пятью золотыми и двумя серебряными медалями. Женская команда завоевала два золота, три серебра и три бронзы.

Главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов высоко оценил уровень прошедших соревнований. Он также отметил доброжелательное отношение представителей других стран к российской делегации и подчеркнул, что спортсмены смогли выступать с национальными флагом и гимном.

По словам Фархутдинова, российские боксеры прибавляли по ходу турнира и заслужили завоеванные награды. Тренер также поблагодарил спортсменов, которые участвовали в подготовительных сборах и помогали основному составу готовиться к чемпионату.

Старший тренер женской сборной Альберт Муталибов назвал результат общей заслугой спортсменов, тренерского штаба и Федерации бокса России. В финальные поединки пробились пять россиянок, две из которых стали чемпионками Европы.

Соревнования в Софии стали первым взрослым чемпионатом Европы, организованным Европейской конфедерацией бокса под эгидой World Boxing. Следующий чемпионат мира World Boxing состоится в 2027 году в Астане.

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