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Бойцов: Нарушение речи и перекос лица грозят инсультом

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Нарушение речи, асимметрия лица и внезапная слабость в руках или ногах могут указывать на развитие инсульта. При появлении таких симптомов необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь и доставить человека в сосудистый центр. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, при инсульте у человека может внезапно измениться речь, появиться перекос лица, а одна из конечностей или сразу несколько могут перестать нормально двигаться. В такой ситуации медицинскую помощь следует организовать как можно быстрее.

Бойцов подчеркнул, что при появлении перечисленных признаков нельзя откладывать обращение к врачам. Пациента необходимо как можно скорее доставить в ближайшее медицинское учреждение, где оказывают специализированную помощь при сосудистых заболеваниях.

Кардиолог также перечислил симптомы, при которых следует обратиться за медицинской консультацией. К ним относятся одышка, возникающая во время привычной физической нагрузки, отеки ног и повышенное артериальное давление.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов отмечал, что среди возможных проявлений инсульта также может быть сильная головная боль.

По словам специалиста, симптомы транзиторной ишемической атаки во многом схожи с признаками инсульта. Их особенностью является то, что проявления могут самостоятельно исчезнуть в течение суток.

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