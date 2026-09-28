Телефон заряжается до 80% и останавливается: почему это не всегда поломка батареи

Смартфон подключен к розетке, значок зарядки на экране есть, но уровень часами остается на отметке 80%. Первая мысль — аккумулятор износился или зарядное устройство больше не справляется.

Однако на многих современных смартфонах такое поведение предусмотрено специально. Система может ограничивать заряд, чтобы батарея меньше времени находилась полностью заряженной.

Проверьте защиту аккумулятора

На iPhone есть функции оптимизированной зарядки и, на поддерживаемых моделях, настройка лимита заряда. У Android-смартфонов похожие возможности могут называться «Защита аккумулятора», «Оптимизированная зарядка», «Адаптивная зарядка» или иначе — зависит от производителя и версии системы.

Если установлен предел 80%, телефон просто прекращает зарядку после его достижения. Это нормальная работа функции, а не признак неисправности.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон каждый раз останавливается ровно на 80%, первым делом я бы искал ограничение заряда в настройках батареи. Стабильная остановка на одной и той же отметке часто указывает именно на программный лимит».

Зарядку может остановить температура

Смартфон контролирует температуру аккумулятора. Если устройство сильно нагрелось, система способна временно замедлить или приостановить зарядку, пока температура не вернется в допустимый диапазон.

Такое бывает во время игры, навигации, видеозвонка или при зарядке телефона в жарком месте. Лучше отключить устройство от питания, дать ему остыть естественным образом и не пытаться охлаждать его в холодильнике или морозильной камере.

Когда стоит искать неисправность

Если ограничение заряда отключено, телефон не перегрет, но уровень все равно регулярно застывает на одной отметке, попробуйте совместимый исправный кабель и адаптер. Также стоит осмотреть разъем на предмет загрязнения, не используя для очистки металлические предметы.

Если зарядка постоянно прерывается на разных процентах, смартфон сильно греется, неожиданно выключается или корпус начал деформироваться, дело может быть уже не в защитной функции. При признаках вздутия аккумулятора пользоваться устройством и продолжать его заряжать не стоит — потребуется сервисная проверка.

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