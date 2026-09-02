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На российских АЗС идет возврат бензина К2 после многолетнего запрета

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На российских автозаправках начал появляться бензин экологического класса К2, из-за чего у водителей возникли вопросы о его влиянии на двигатель. Специалисты рассказали, чем такое топливо отличается от привычного К5 и как автомобилистам снизить возможные риски, пишет За рулем.

Согласно постановлению правительства № 976 от 5 августа 2026 года, производство и продажа топлива классов К2, К3 и К4 разрешены до 1 июля 2027 года. До этого в России с 2016 года действовал запрет на реализацию бензина ниже класса К5. При этом К2 был исключен из розничной продажи еще с 1 января 2013 года.

Главное различие между классами связано с количеством серы. Для бензина К5 предельный показатель составляет не более 10 миллиграммов на 1 килограмм топлива. Для К3 допускается до 150 миллиграммов, а для К2 — до 500 миллиграммов.

При долгом использовании бензина с повышенным содержанием серы может увеличиваться нагрузка на двигатель и систему очистки выхлопных газов. Однако одна случайная заправка топливом более низкого класса, как правило, не приводит к быстрой серьезной поломке.

После такой заправки специалисты советуют не ездить на высоких оборотах и при первой возможности перейти на бензин более высокого экологического класса. Для современных двигателей постоянное использование К2 может быть более рискованным.

Автозаправочные станции обязаны указывать экологический класс топлива. Эти данные должны быть размещены на колонке и отражены в кассовом чеке. При необходимости водитель также может запросить паспорт качества, где указаны точные характеристики бензина.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на работу двигателя. Если появились перебои, следует обратиться в сервис. Также при использовании топлива более низкого класса может потребоваться сократить интервалы замены масла.

Присадки не могут полностью устранить повышенное содержание серы в бензине. Поэтому автомобилистам советуют выбирать проверенные автозаправки и заранее уточнять экологический класс топлива.

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