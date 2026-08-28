К вечеру ноги становятся тяжелее, на щиколотках остаются следы от носков, а на голени неожиданно проступает сосудистая сетка. Летом всё это легко списать на жару, усталость или целый день за компьютером. Пока ничего сильно не болит, кажется, что и повода идти к врачу нет.

Но именно так проблемы с венами часто и остаются незамеченными. По данным российского популяционного исследования, признаки хронических заболеваний вен выявляли у 69,3% обследованных взрослых, а варикозную болезнь примерно у каждого третьего. При этом тяжесть в ногах отмечали 36,3% участников, ощущение отёчности 29,1%.

Конечно, сами по себе отёки или тяжесть ещё не означают варикоз. Причин у таких симптомов много. Вопрос в другом: как понять, где заканчивается обычная реакция организма на жару и нагрузку и начинается состояние, которое уже стоит проверить.

Особенно внимательными стоит быть тем, кто большую часть дня проводит сидя. Сосудистые звёздочки, заметно изменённые вены, повторяющиеся отёки и тяжесть могут стать поводом обратиться к флебологу. Оценить состояние вен помогает УЗИ: врач смотрит кровоток и проверяет, есть ли патологический обратный ток крови.

Подходы к лечению варикоза тоже изменились. Сегодня при определённых показаниях применяют малоинвазивные методы, среди которых ЭВЛК, эндовенозная лазерная коагуляция.

Редакция ProKazan побывала в клинике «Медэксперт» и узнала, какие симптомы не стоит годами списывать на усталость, когда пора делать УЗИ вен и в каких случаях пациенту может быть рекомендована ЭВЛК.

Отёки и тяжесть легко списать на жару, но повторяющиеся симптомы лучше не игнорировать

Типичная ситуация знакома многим. Утром обувь сидит свободно, весь день проходит за компьютером, а вечером на щиколотках остаются следы от носков и появляется тяжесть в ногах. В жару всё это кажется почти естественным.

Но отёки, судороги и ощущение тяжести могут возникать по разным причинам, поэтому по одному симптому диагноз не ставят. Важна вся картина: как часто появляются неприятные ощущения, проходят ли после отдыха, есть ли боль и заметные изменения вен.

В «Медэксперте» обращают внимание именно на сочетание симптомов. Нередко человек годами считает вечернюю тяжесть своей особенностью и приходит к врачу только тогда, когда на ногах уже становятся заметны изменённые вены.

Сидячая работа тоже влияет на самочувствие ног. Когда человек долго остаётся в одном положении, мышечная помпа голени работает менее активно. Поэтому специалисты советуют в течение дня вставать, ходить, выполнять подъёмы на носки и простые движения стопами.

Сосудистая сеточка сама по себе ещё не говорит о варикозе

Другой частый сценарий начинается вообще без боли. Человек замечает на бедре или голени тонкую красную или синеватую сеточку и решает, что это уже варикоз.

На самом деле сосудистые звёздочки не всегда означают серьёзное заболевание вен. Гораздо важнее, есть ли рядом расширенные, выступающие или заметно изменённые вены и сопровождаются ли они тяжестью, отёками или болью.

У одного пациента сосудистая сеточка может остаться косметической особенностью, а у другого она окажется лишь внешним проявлением более глубоких изменений.

Поэтому оценивать состояние вен только по внешнему виду нельзя. Если симптомы повторяются или становятся заметнее, лучше пройти консультацию и диагностику.

УЗИ показывает то, чего невозможно увидеть снаружи

Представим пациента, у которого уже появилась извилистая вена на голени. Кажется, что врачу достаточно просто посмотреть на неё и сразу решить, как лечить.

Но внешний осмотр даёт только часть информации.

Для оценки состояния вен используют дуплексное УЗИ. Оно позволяет увидеть кровоток и определить, есть ли рефлюкс, то есть патологический обратный ток крови. Именно это исследование помогает понять, какие вены вовлечены в процесс и требуется ли вмешательство.

В «Медэксперте» пациент может пройти консультацию флеболога и УЗИ вен нижних конечностей. После исследования становится понятнее, нужна ли только динамика и наблюдение или уже стоит обсуждать лечение.

Именно поэтому двум людям с похожими внешне венами могут рекомендовать совершенно разную тактику.

ЭВЛК применяют после диагностики, а не по одному внешнему признаку

У многих варикоз до сих пор ассоциируется с большой операцией и долгим восстановлением. Сегодня при определённых показаниях применяют малоинвазивные методы, в том числе ЭВЛК, эндовенозную лазерную коагуляцию.

Во время процедуры в вену через небольшой прокол вводят лазерный световод и под контролем УЗИ воздействуют на её стенку. В результате изменённая вена закрывается и постепенно выключается из кровотока.

В клинике ЭВЛК проводят амбулаторно под местной анестезией и ультразвуковым контролем. Госпитализация после процедуры обычно не требуется.

Но сам факт наличия сосудистой сеточки или тяжести в ногах ещё не означает, что человеку нужна ЭВЛК. Решение принимают только после осмотра и УЗИ, когда становится понятно, есть ли рефлюкс и насколько выражены изменения.

И даже после лечения о венах не стоит забывать навсегда. Варикозная болезнь может проявиться снова, поэтому важно соблюдать рекомендации врача, сохранять двигательную активность и обращаться на контроль, если знакомые симптомы возвращаются.

Если к вечеру ноги регулярно отекают, появляется тяжесть, становятся заметны сосудистые звёздочки или изменённые вены, лучше не ждать, пока дискомфорт станет привычной частью дня. Консультация флеболога и УЗИ помогут понять, связаны ли симптомы с нарушением работы вен и требуется ли лечение.

Пройти консультацию флеболога, обследование вен и при наличии показаний лечение методом ЭВЛК можно в клинике «Медэксперт» в Казани. Адреса клиник: ул. Сибгата Хакима, 50

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