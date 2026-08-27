Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

В 2024 году российский рынок пластической хирургии вырос на 13,5%. Эстетические операции становятся привычнее, а пациенты все внимательнее изучают техники, опыт врачей и результаты до и после, прежде чем решиться на вмешательство.

При этом сложные операции на лице еще недавно у многих ассоциировались прежде всего с Москвой. За современными методиками ехали к столичным хирургам, потому что далеко не во всех регионах были специалисты, владеющие глубокими техниками подтяжки.

Сегодня знания, за которыми раньше ехали пациенты, сами приходят в регионы вместе с врачами. Ведущий хирург Клиники Дружковых Богов Алексей Андреевич неоднократно проходил обучение у ведущих московских специалистов и осваивал современные техники операций на лице. Одна из них — deep plane подтяжка.

Сложность этой методики в глубине работы. Хирург работает со связочным аппаратом лица рядом с сосудами и нервами, поэтому техника требует точного знания анатомии и серьезного хирургического опыта. Именно этим объясняется, почему deep plane до сих пор владеют далеко не все пластические хирурги.

Редакция ProKazan поговорила с Алексеем Боговым, чтобы разобраться, чем deep plane отличается от других вариантов подтяжки, кому она подходит, почему за такой операцией казанцам уже необязательно ехать в Москву и на что смотреть при выборе хирурга, кроме красивых фотографий в социальных сетях.

— Алексей Андреевич, расскажите, Чем deep plane отличается от обычной подтяжки лица?

— Когда пациент слышит слово «подтяжка», ему может казаться, что все операции устроены примерно одинаково. Но разница между методиками большая.

Самый простой вариант предполагает работу только с кожей. Проблема в том, что кожа эластична, поэтому такой результат сложно назвать долговечным. Если пытаться добиться выраженного эффекта за счет сильного натяжения, повышается риск нарушения кровоснабжения тканей, а лицо может выглядеть перетянутым.

Есть пликационные техники, когда хирург работает со SMAS, но не отслаивает его полноценно. Эффект получается заметнее, чем при кожной подтяжке, однако связочный аппарат при этом практически не перемещается. В среднем такого результата может хватать примерно на год или два.

Deep plane работает глубже. Хирург освобождает связки, которые с возрастом растягиваются и постепенно тянут ткани лица вниз. За счет этого можно переместить сами ткани, а кожу не приходится натягивать до предела.

Для меня хороший результат выглядит так: человек становится свежее, лицо выглядит отдохнувшим, но окружающие не могут понять, что именно изменилось. Поэтому на консультации я всегда советую спрашивать хирурга, с каким слоем он собирается работать и за счет чего планирует получить результат. Одного названия операции здесь недостаточно.

— Почему эта техника сложнее других?

— Главная сложность deep plane связана с глубиной работы. В этом слое проходят сосудистые и нервные структуры, поэтому хирург должен очень хорошо знать анатомию и уметь аккуратно работать рядом с ними.

В моем случае большую роль сыграл микрохирургический опыт. Раньше я много работал с нервами, занимался в том числе их восстановлением. Такая база помогает точнее отделять связки от нервных структур и выполнять нужные маневры именно там, где это необходимо.

Поэтому deep plane до сих пор делают далеко не все пластические хирурги. Более поверхностные техники технически проще. Можно подтянуть мышцы и кожу и тоже получить заметное омоложение. Другой вопрос, насколько выраженным, естественным и долговечным окажется этот результат.

При выборе специалиста я бы советовал смотреть не только на его профиль в социальных сетях. Стоит узнать, какое у хирурга базовое образование, сколько лет он работает именно в пластической хирургии, есть ли у него опыт в лицевой хирургии или микрохирургии. Для операций на лице такая подготовка действительно имеет значение.

— В каких случаях вы можете отказать пациенту в операции и сказать, что ему пока рано?

— На консультации я сначала стараюсь понять, что именно беспокоит человека и можно ли хирургией получить тот результат, который он ожидает.

Иногда приходит пациент с небольшими возрастными изменениями и уже настроен на серьезную операцию. В такой ситуации я могу отказать и предложить пока заняться качеством кожи у косметолога. Бывает, что до хирургии спокойно можно подождать еще три или пять лет.

Случается и наоборот. Человек долго откладывает операцию, а к моменту обращения уже сформировались глубокие борозды и выраженные изменения тканей. Тогда я заранее объясняю, что даже серьезная подтяжка не сможет сделать лицо абсолютно гладким.

Некоторые особенности вообще связаны не с мягкими тканями. Например, асимметрия может быть обусловлена строением костей или прикусом. Подтяжкой такую причину устранить невозможно.

Поэтому на первой консультации важно обращать внимание и на то, говорит ли врач об ограничениях. Если вам обещают идеальный результат, быстрое восстановление и полное отсутствие осложнений, я бы не торопился принимать решение. Хирург должен честно рассказывать и о возможностях операции, и о ее границах.

— Как выбрать пластического хирурга и на что смотреть кроме красивых фотографий до и после?

— Я совершенно спокойно отношусь к пациентам, которые приходят ко мне после двух или трех других консультаций. Более того, считаю такой подход разумным. После операции общение с врачом не заканчивается. Впереди реабилитация, контрольные осмотры и период, когда пациент должен чувствовать, что может доверять специалисту.

Фотографии до и после полезны, особенно если среди работ врача можно найти человека с похожими исходными данными. Стоит изучить отзывы на профильных площадках, посмотреть социальные сети и почитать истории пациентов. Но сарафанное радио тоже никто не отменял. Когда перед вами знакомый человек, которого этот хирург действительно оперировал, результат оценить гораздо проще.

Еще один важный момент заключается в самой консультации. Рассказывает ли врач о возможных гематомах и синяках, объясняет ли, как пройдет восстановление, спокойно ли отвечает на неудобные вопросы.

По фотографии невозможно полноценно оценить подвижность тканей, тургор кожи и некоторые особенности лица. Поэтому при сложной операции я предпочитаю очную консультацию. Мы садимся с пациентом перед зеркалом, я показываю, насколько можно переместить ткани и каких изменений реально добиться. Такой разговор обычно дает гораздо больше понимания, чем переписка и фотографии.

— Кому действительно подходит deep plane, а когда лучше выбрать другую методику?

— Основные показания для deep plane связаны с птозом средней и нижней части лица. Опускается щека, становится заметнее носогубная складка, появляются брыли, меняется контур шеи. В таких случаях глубокая работа со связочным аппаратом может быть оправдана.

Но если пациент моложе, шея и нижняя часть лица пока выглядят хорошо, а основная проблема сосредоточена в области щеки, иногда разумнее выбрать эндоскопическую подтяжку. Она тоже предполагает работу в глубоких слоях, но для такого запроса может оказаться более подходящей.

Иногда требуется сочетание нескольких операций. Deep plane можно комбинировать с блефаропластикой, эндоскопической подтяжкой верхней или средней зоны лица. Единой схемы здесь нет. Я подбираю маневры после осмотра, исходя из того, какие именно ткани изменились и какого результата хочет добиться пациент.

Для меня цель омолаживающей хирургии заключается в том, чтобы вернуть лицу свежесть. Хорошо выполненная операция не должна заставлять окружающих разглядывать человека и пытаться понять, где была пластика. Гораздо лучше, когда через полгода знакомые просто говорят: «Ты отлично выглядишь, хорошо отдохнул».

— Подтяжка лица давно перестала быть историей только про Москву и обеспеченных пациентов. Кто приходит на такие операции сегодня?

— За последние двадцать или двадцать пять лет отношение к пластической хирургии сильно изменилось. Когда то она действительно ассоциировалась в первую очередь со звездами кино и шоу бизнеса. Сейчас эстетическая хирургия стала гораздо привычнее.

Ко мне приезжают пациенты из небольших городов и даже деревень. Это обычные люди, которые хотят хорошо выглядеть. И речь далеко не всегда идет о масштабных операциях. Например, блефаропластика стала достаточно распространенной процедурой, потому что она относительно малотравматична и восстановление после нее обычно проходит комфортно.

С подтяжками лица происходит похожая история. Пациенты стали больше читать, сравнивать методики, смотреть работы врачей и разбираться, что именно им предлагают.

Поэтому я бы в первую очередь ориентировался на конкретного специалиста: его образование, опыт, реальные результаты, отзывы пациентов и то, насколько подробно он разговаривает с вами до операции. Сам город, в котором работает хирург, сегодня уже далеко не главный критерий.

Если вы только рассматриваете подтяжку лица или хотите понять, подходит ли вам deep plane, начать стоит с очной консультации. На ней можно оценить состояние тканей, обсудить ожидаемый результат и понять, нужна ли операция сейчас или с ней лучше повременить.

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