Рис в кастрюле рассыпчатый, а на тарелке слипается: одна ошибка происходит после выключения огня

Рис сварился удачно: зерна отдельные, воды на дне нет, крупа не превратилась в кашу. Но стоит сразу открыть крышку, активно перемешать гарнир ложкой и разложить по тарелкам — через несколько минут рис начинает собираться плотными комочками.

Ошибка происходит уже после выключения плиты. Рассыпчатому рису полезно дать 10–15 минут спокойно постоять под крышкой, а затем не перемешивать его обычной ложкой, а аккуратно разрыхлить вилкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После выключения огня рис сразу не трогаю. Оставляю кастрюлю закрытой минут на десять, а потом осторожно прохожусь вилкой от краев к середине. Зерна разделяются гораздо лучше, чем после активного перемешивания ложкой».

Что понадобится

На 3–4 порции:

длиннозерный рис — 250 г;

вода — 450–500 мл;

соль — 0,5–1 ч. л.;

сливочное масло — 20–25 г по желанию.

Точное количество воды зависит от сорта и обработки крупы, поэтому стоит учитывать рекомендации на упаковке.

Как приготовить рассыпчатый рис

Промойте крупу. Несколько раз залейте рис холодной водой и аккуратно перемешайте рукой. Повторяйте, пока вода не станет значительно прозрачнее. Переложите в кастрюлю. Добавьте необходимое количество воды и соль. После закипания один раз осторожно перемешайте. Уменьшите огонь. Закройте кастрюлю крышкой и готовьте на минимальном нагреве примерно 15–18 минут. Во время варки крупу больше не перемешивайте. Проверьте воду. К концу приготовления она должна впитаться. Если рис еще твердый, а жидкости уже нет, можно добавить буквально несколько ложек кипятка. Выключите плиту. Не открывайте кастрюлю сразу. Оставьте рис под крышкой на 10–15 минут. Разрыхлите вилкой. Не давите на крупу и не перемешивайте ее круговыми движениями. Осторожно разделите зерна вилкой. Добавьте масло. Если используете сливочное масло, положите его небольшими кусочками и аккуратно распределите по горячему гарниру.

Зачем рису нужен отдых после варки

Сразу после выключения огня внутри кастрюли еще остается горячий пар, а влага распределена не совершенно равномерно. Несколько минут под закрытой крышкой позволяют крупе спокойно дойти до готовности.

Если сразу начать интенсивно работать ложкой, горячие размягченные зерна легче повреждаются. На поверхность попадает больше клейкого крахмала, и первоначально рассыпчатый гарнир быстрее собирается в комочки.

Особенно важно не оставлять готовый рис надолго в горячей кастрюле после положенного отдыха. Для подачи его лучше разрыхлить и переложить в подходящую посуду.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если готовлю рис заранее, после отдыха не держу его часами в теплой кастрюле. Разрыхляю и использую по назначению. Для меня эти десять минут после плиты — такой же этап рецепта, как сама варка».

На результат влияют и сорт риса, и количество воды, и промывание. Но если крупа уже получилась рассыпчатой в кастрюле, сохранить эту текстуру помогает именно правильное обращение после выключения огня: короткий отдых и аккуратное разрыхление вместо активного перемешивания.

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