Технологии

Meta* допустила показ более 300 реклам с ИИ-контентом о насилии над детьми

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Meta*, признанная в России экстремистской и запрещенная, в 2026 году допустила показ более 300 рекламных объявлений с изображениями сексуального насилия над детьми. Данные исследования Tech Transparency Project приводит Bloomberg.

Специалисты выяснили, что такой контент распространялся через рекламные инструменты принадлежащих Meta платформ Instagram и Facebook. Многие материалы создавались с помощью ИИ и использовались для продвижения приложений по созданию дипфейков. Запрещенную рекламу увидели более 29 тыс. пользователей.

Директор TTP Кэти Пол отметила, что подобный контент не прячется в темных уголках интернета, а используется в платной рекламе Meta. Авторы исследования подчеркнули, что материалы нарушают правила компании и законодательство США. Сведения о нарушениях переданы в Национальный центр по поиску пропавших и эксплуатируемых детей.

Представитель Meta Энди Стоун заявил, что многие объявления уже удалены, но злоумышленники регулярно меняют способы распространения запрещенного контента, пытаясь обойти системы контроля.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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