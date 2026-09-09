Новости Казани

Систему видеонаблюдения на выборах продемонстрировали журналистам в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани в культурном центре «Московский» журналистам продемонстрировали, как будет организована работа избирательного участка №165 в дни голосования. Представителям СМИ показали систему видеонаблюдения и условия для людей с инвалидностью. В мероприятии приняли участие председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, член экспертного совета при ЦИК Анатолий Фомин и председатель участковой избирательной комиссии Ольга Кузнецова.

Как рассказал Кондратьев, видеокамерами оснащены все избирательные комиссии республики. Оборудование фиксирует происходящее у мест выдачи бюллетеней, возле урн и на рабочих местах членов комиссий, но кабины для тайного голосования остаются вне зоны наблюдения. Следить за ходом голосования будут также около 14 тысяч общественных наблюдателей и корреспонденты местных и федеральных изданий.

Участникам пресс-тура показали и оснащение участка для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Для тех, кто передвигается на кресле-коляске, обустроены специальные кабины, а для незрячих и слабовидящих подготовлены трафареты со шрифтом Брайля.

Выборы депутатов Госдумы России, дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана и довыборы в местные советы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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