Тоннельный путепровод в Буинске обновили благодаря нацпроекту

В Буинске завершился ремонт тоннельного путепровода, который находится на 112-м километре перегона Буа — Лощи. Объект привели в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

В ходе работ строители восстановили подпорные стены и пролетное строение, усилили несущую конструкцию сооружения. Помимо этого, установили распределительный пояс и распорное усиление, что должно повысить надежность путепровода.

Также на объекте заменили перильные ограждения и обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах. Прилегающая территория была благоустроена.

Отдельно проведена рекультивация земель после завершения строительных работ.