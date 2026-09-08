Тоннельный путепровод в Буинске обновили благодаря нацпроекту
В Буинске завершился ремонт тоннельного путепровода, который находится на 112-м километре перегона Буа — Лощи. Объект привели в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.
В ходе работ строители восстановили подпорные стены и пролетное строение, усилили несущую конструкцию сооружения. Помимо этого, установили распределительный пояс и распорное усиление, что должно повысить надежность путепровода.
Также на объекте заменили перильные ограждения и обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах. Прилегающая территория была благоустроена.
Отдельно проведена рекультивация земель после завершения строительных работ.
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