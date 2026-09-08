Технологии

Профессор МИРЭА предупредил о вреде зарядки смартфона под подушкой

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин в интервью RT порекомендовал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой или одеялом. По его словам, такая привычка может ускорить износ литий-ионного аккумулятора.

Как пояснил доктор физико-математических наук, при достижении 100% заряда аккумулятор перестаёт получать энергию, однако если телефон остаётся подключённым к сети, это оказывает негативное влияние на элементы батареи. Кроме того, важна температура: перегрев ускоряет химические реакции и старение аккумулятора.

Зарядка под подушкой затрудняет отвод тепла, поэтому специалист не советует так делать. Он также рекомендует разобраться в причинах перегрева устройства — возможно, проблема в зарядном устройстве, кабеле, аккумуляторе или слишком высокой нагрузке на смартфон.

Ранее врач-диетолог Александр Бурлаков, бывший педиатр и инфекционист, высказывался о том, как включённый Wi-Fi или телефон, оставленный на зарядке, влияют на качество сна.

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