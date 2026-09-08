Новости Казани

В Липецке стартовал финал конкурса учителей родного языка с участием казанцев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Липецке стартовал финал конкурса «Лучший учит...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Финал всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» принимает Липецк. Татарстан на состязании представляют два педагога из Казани, рассказали в управлении образования Казани.

Честь республики будут отстаивать учитель татарского языка и литературы лицея № 11 Резида Курамшина и воспитатель детского сада № 358 Алсу Галиева. Обе конкурсантки — представительницы столицы Татарстана.

Соперниками казанских педагогов станут 129 участников из других регионов. Всего в финале за звание лучших борется 131 педагог из 87 регионов России.

Этап голосования завершится 10 сентября в 12:00.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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