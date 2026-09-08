Выдача розничных кредитов в августе выросла до 1,1 трлн рублей

В августе 2026 года банки выдали физическим лицам кредиты на 1,096 трлн рублей. Относительно июля объем выдачи вырос на 3,2%, а в годовом выражении — на 13,7%, сообщается в экспресс-мониторинге Frank RG.

Основной вклад в результат внесли кредиты наличными — почти 515 млрд рублей. За восемь месяцев банки направили населению 7,8 трлн рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Накопленный объем кредитов наличными с начала года достиг 3,5 трлн рублей и превысил итог всего предыдущего года (3,37 трлн).

Драйвером в необеспеченном сегменте остается рефинансирование. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первое полугодие 2026 года объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, превысил 430 млрд рублей — втрое больше, чем годом ранее. Гендиректор ОКБ Михаил Алексин связывает это со ставками, при которых рефинансирование стало выгодным, и прогнозирует спокойный умеренный рост рынка в ближайшие месяцы. В ВТБ подсчитали, что после рефинансирования ставка для заемщиков снижается в среднем на 16 процентных пунктов, а ежемесячный платеж — на четверть.

Самым динамичным сегментом в августе стало автокредитование: объем выдач вырос на 11% — до 184 млрд рублей (данные Frank RG и «Автостата»). Средний размер такого кредита четвертый месяц подряд обновляет максимум и составил 1,58 млн рублей. За восемь месяцев рынок автокредитов достиг 1,2 трлн рублей (+29% год к году). Ипотека частично восстановилась после июльского падения: выдачи достигли 374 млрд рублей — на 4,7% больше, чем в июле, но на 4% меньше, чем в августе 2025 года.