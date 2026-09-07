Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — гарнир превращается в новое блюдо

Вчерашнюю гречку необязательно снова разогревать и подавать тем же гарниром. Остывшая крупа хорошо подходит для запеканки: она уже впитала воду, остается рассыпчатой и легко соединяется с мясной основой.

Если добавить фарш, лук и простую сметанную заливку, получается полноценный горячий ужин. Предварительно варить крупу уже не нужно, поэтому основная подготовка занимает несколько минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для запеканки вчерашняя гречка удобнее только что сваренной. После холодильника она становится плотнее и лучше сохраняет структуру. Если крупа слиплась, перед приготовлением просто разрыхляю ее вилкой».

Что понадобится

На 4 порции:

готовая гречка — 500 г;

мясной фарш — 450 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

яйца — 2 шт.;

сметана — 120 г;

твердый сыр — 100 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — 0,5 ч. л.

Как приготовить запеканку

Подготовьте фарш. Мелко нарежьте лук. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите фарш и готовьте около 5 минут, разбивая комочки. Добавьте лук. Переложите его к мясу, посолите, поперчите и добавьте паприку. Обжаривайте еще 4–5 минут. Полностью пересушивать фарш не нужно — окончательно он приготовится в духовке. Разберите гречку. Холодную крупу разрыхлите вилкой. Если в ней уже есть сливочное масло, дополнительно добавлять его необязательно. Сделайте заливку. Смешайте яйца со сметаной и щепоткой соли. Натрите сыр на крупной терке. Соберите блюдо. Соедините гречку с фаршем и примерно половиной сыра. Переложите в форму и распределите сверху яично-сметанную смесь. Запекайте. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Сделайте корочку. Посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 8–10 минут. После духовки дайте запеканке постоять 5–10 минут.

Почему вчерашняя гречка подходит особенно хорошо

Свежесваренная горячая крупа содержит больше пара и остаточной влаги. Если сразу соединить ее со сметанной заливкой, запеканка может получиться слишком мягкой.

Охлажденная гречка ведет себя иначе: зерна становятся плотнее, поэтому после повторного нагревания лучше сохраняют форму. При этом долго держать блюдо в духовке не требуется — крупа уже полностью готова.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Заливки добавляю ровно столько, чтобы связать гречку и фарш. Если полностью залить крупу жидкой смесью, вместо плотной запеканки получится слишком влажная середина».

Для такой запеканки подойдет говяжий, свиной, куриный или смешанный фарш. В результате вчерашний гарнир практически не напоминает разогретую гречку: получается отдельное блюдо с мясной серединой и румяной сырной корочкой.

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