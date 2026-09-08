Технологии

Врач объяснил пензенцам, чем опасна еда перед экраном

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Привычка есть под видео на экране мешает вовремя остановиться и может привести к ожирению, считает врач-диетолог Антон Поляков. В беседе с «Абзацем» он объяснил, что в такой момент внимание сосредоточено на ролике, а не на тарелке, поэтому пищеварение нарушается.

Человек почти не пережевывает пищу и глотает автоматически, останавливаясь только после переедания. Если такое поведение закрепляется, вес растет. По словам специалиста, во время приема пищи не должно быть посторонних раздражителей, все внимание нужно уделять еде.

Исследования показывают, что использование смартфона за столом увеличивает потребление калорий на 15% и подталкивает к выбору более жирных блюд. Гаджет забирает когнитивные ресурсы, из-за чего мозг пропускает сигналы о сытости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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