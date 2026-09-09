Технологии

В России циркулирует устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза EurA1.1

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В России подтвердили циркуляцию штамма туберкулеза EurA1.1, устойчивого к нескольким антибиотикам. К такому выводу пришли ирландские исследователи, проанализировав геномы возбудителя, а данные подтвердили и российские медики.

Ученые из Дублина изучили 1362 образца микобактерий из открытых международных баз, включая 62 из РФ. Этот вариант чаще всего встречается в Белоруссии, но также обнаружен в европейских странах и на северо-западе России. В журнале npj Antimicrobials and Resistance авторы отметили, что у части образцов выявлена устойчивость к препаратам первой и второй линии, а также к бедаквилину и линезолиду.

Несмотря на устойчивость, инфекция остается излечимой. Как пояснил руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» КФУ Альберт Ризванов, для таких случаев необходим индивидуальный подбор препаратов. Специфических симптомов у штамма нет, а его распространенность в России пока не установлена.

В Центре Гамалеи завершили третью фазу клинических исследований вакцины, которая, как ожидается, защитит от EurA1.1. Научный руководитель организации Александр Гинцбург рассказал, что устойчивость возбудителя к антибиотикам не влияет на эффективность препарата, но его влияние на уже инфицированных еще предстоит изучить.

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