Экономика

Перенос бюджетных кредитов сэкономит Томской области около миллиарда

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Томская область сэкономит около миллиарда рубле...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Томская область сэкономит около миллиарда рублей на обслуживании государственного долга благодаря переносу сроков погашения бюджетных кредитов. Экономию подтвердила исполняющая обязанности губернатора, начальник департамента финансов Юлия Фролова.

По ее словам, перенос не повлияет на долговую нагрузку, но позволит сэкономить порядка миллиарда рублей расходов на обслуживание госдолга в 2027–2029 годах. Кроме того, региону не придется привлекать дорогие рыночные кредиты.

Президент Владимир Путин поддержал перенос сроков погашения долговых обязательств регионов. Теперь речь идет о сроках после 2030 года.

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