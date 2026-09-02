В котлеты хлеб больше не добавляю: одна замена делает середину мягкой и не перебивает вкус мяса

Хлеб, размоченный в молоке или воде, — привычная добавка к домашним котлетам. Он помогает удерживать влагу и делает фарш нежнее. Но похожего результата можно добиться и без батона: вместо него в мясную массу добавляют мелко натертый кабачок.

У кабачка нейтральный вкус и много влаги. Во время жарки она остается внутри котлеты, поэтому мякиш получается сочным и мягким. Главное — соблюдать пропорции: если овоща будет слишком много, котлеты начнут хуже держать форму.

Редактор рубрики «Новости России» Про Город 59 Ева Власова: «Кабачок я натираю на мелкой терке и слегка отжимаю руками. Досуха выжимать его не нужно — часть сока как раз помогает котлетам оставаться мягкими. Но и жидкость на дне миски с фаршем быть не должна».

Что понадобится

На 10–12 котлет:

мясной фарш — 600 г;

кабачок — 180–200 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик по желанию;

соль — 1 ч. л. или по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Подойдет свино-говяжий, свиной, куриный или индюшиный фарш. Для совсем постного мяса кабачок особенно удобен, поскольку добавляет недостающую сочность.

Как приготовить

Подготовьте кабачок. Молодой плод можно использовать вместе с кожицей. Натрите его на мелкой терке и слегка отожмите выделившийся сок. Измельчите лук. Натрите его или очень мелко нарежьте. Крупные кусочки могут мешать котлетам сохранять форму. Смешайте фарш. Соедините мясо, кабачок, лук, яйцо, соль, перец и измельченный чеснок. Хорошо вымешайте. Работайте руками несколько минут, пока масса не станет более однородной и вязкой. Затем можно оставить ее на 10–15 минут. Сформируйте котлеты. Смочите руки холодной водой и сделайте заготовки примерно одинакового размера и толщины. Обжарьте. Разогрейте немного масла и выложите котлеты. Готовьте на среднем огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны до румяной поверхности. Доведите до готовности. После обжаривания уменьшите нагрев и подержите котлеты под крышкой еще несколько минут. Для котлет из птицы особенно важно убедиться, что середина полностью приготовилась.

Почему кабачок работает вместо хлеба

Овощ не выполняет абсолютно те же функции, что хлебный мякиш, поэтому заменять ингредиенты один к одному по весу не нужно. В этом рецепте кабачок прежде всего дает дополнительную влагу и делает мясную массу менее плотной.

На 600 г фарша достаточно примерно 180–200 г подготовленного овоща. Если положить значительно больше, особенно не отжимая сок, заготовки могут стать водянистыми и начать распадаться на сковороде.

Не стоит исправлять такую массу большим количеством муки или сухарей: тогда пропадает смысл самой замены.

Редактор рубрики «Новости России» Про Город 59 Ева Власова: «Я сначала жарю одну небольшую котлету. Если она хорошо переворачивается и внутри остается сочной, консистенцию фарша больше не меняю. Такой пробный экземпляр особенно полезен, потому что разные кабачки дают разное количество сока».

Кабачок в готовых котлетах не должен доминировать по вкусу. При умеренном количестве он прежде всего меняет текстуру — середина остается мягкой и сочной, а основным вкусом по-прежнему остается мясо.

Может быть интересно: