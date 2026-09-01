В Бразилии нашли следы гигантского млекопитающего рядом с динозаврами

Около 130 миллионов лет назад на территории современной Бразилии могло жить млекопитающее размером с крупную собаку или небольшую пуму. К такому выводу ученые пришли после изучения необычных следов, найденных в древних породах формации Ботукату, сообщает TechInsider.

Находка может изменить представления о млекопитающих мезозойской эры. Долгое время считалось, что большинство таких животных в эпоху динозавров были небольшими и занимали скромные экологические ниши.

Самые крупные отпечатки достигают 11,4 сантиметра в длину и 13,4 сантиметра в ширину. По форме следов и расстоянию между ними исследователи предположили, что их оставило именно млекопитающее, а не динозавр или крокодил.

Следы отнесли к семейству Chelichnopodidae. По оценке ученых, длина животного могла составлять около 1,55 метра. Это как минимум вдвое больше, чем у крупнейшего млекопитающего мезозоя, известного по похожим следовым находкам.

Результаты исследования опубликованы в Journal of South American Earth Sciences. Ученые отмечают, что около 130 миллионов лет назад на месте нынешней Бразилии в этом районе простиралась большая пустыня.

Исследователи допускают, что именно такие условия могли позволить крупным млекопитающим занять экологические ниши, которые в других местах контролировали динозавры. В той же формации ранее уже находили следы двух других сравнительно крупных млекопитающих.

Новая находка указывает на то, что подобные животные могли быть не единичным исключением, а частью местной экосистемы. По мнению ученых, загадочный зверь мог быть всеядным и питаться мелкими животными, насекомыми и растительностью.

Также не исключается, что он иногда охотился на детенышей или небольших динозавров. Однако подтвердить это пока сложно, поскольку скелет животного не найден.

В Бразилии почти нет костных остатков млекопитающих юрского и раннемелового периодов. Поэтому следы становятся особенно важным источником информации о животных, которые жили там в эпоху динозавров.

Песчаная среда формации Ботукату хорошо сохранила отпечатки лап, но хуже подходила для сохранения костей. Ученые также допускают, что необычно крупные окаменелости могли находить и раньше, но ошибочно относить к другим животным.

Если будущие открытия подтвердят эти предположения, история млекопитающих мезозоя может оказаться сложнее привычной картины, в которой они представлялись исключительно маленькими и незаметными существами.

Рекомендуем также: