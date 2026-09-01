Пожилые мыши стали сильнее после роста уровня белка TTP учёными

Пожилые мыши стали сильнее после усиления активности белка тристетраптолина, известного как TTP. Исследователи Университета Буффало установили, что активация этого белка может сглаживать возрастные изменения и снижать потерю костной массы у животных, сообщает Togliatti24.

TTP участвует в регулировании воспалительных процессов. Он подавляет цитокины, которые отвечают за иммунный ответ. Если их уровень долго остается повышенным, в организме может развиваться хроническое воспаление.

Результаты исследования опубликованы в научном издании Aging and Disease. В работе использовали генетически модифицированных мышей, у которых выработка TTP была усиленной и стабильной.

У 22-месячных грызунов после такой активации уменьшались многие признаки возрастной хрупкости. Животные лучше удерживали предметы, быстрее передвигались и дольше бежали на дорожке.

Наиболее выраженный эффект ученые заметили у самцов. Некоторые из них по силе хвата и выносливости приблизились к уровню 6-месячных мышей.

Кроме того, у самцов с повышенной активностью TTP минеральная плотность и толщина костей были выше, чем у животных из контрольной группы. Это указывает на возможную связь белка с сохранением костной ткани при старении.

Исследователи предполагают, что различия между самцами и самками могут быть связаны со снижением уровня эстрогенов у самок. Этот фактор влияет на опорно-двигательный аппарат, нервную систему и цитокиновую передачу.

Авторы подчеркивают, что подобные опыты на людях пока не проводились. Генетический подход, использованный в исследовании, нельзя напрямую применять у человека, а препараты, способные активировать TTP, еще не найдены.

В дальнейшем ученые планируют изучить роль этого белка при возрастном воспалении мозга. В том числе речь идет о процессах, связанных с болезнью Альцгеймера.

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