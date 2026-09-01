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Пожилые мыши стали сильнее после роста уровня белка TTP учёными

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пожилые мыши стали сильнее после усиления активности белка тристетраптолина, известного как TTP. Исследователи Университета Буффало установили, что активация этого белка может сглаживать возрастные изменения и снижать потерю костной массы у животных, сообщает Togliatti24.

TTP участвует в регулировании воспалительных процессов. Он подавляет цитокины, которые отвечают за иммунный ответ. Если их уровень долго остается повышенным, в организме может развиваться хроническое воспаление.

Результаты исследования опубликованы в научном издании Aging and Disease. В работе использовали генетически модифицированных мышей, у которых выработка TTP была усиленной и стабильной.

У 22-месячных грызунов после такой активации уменьшались многие признаки возрастной хрупкости. Животные лучше удерживали предметы, быстрее передвигались и дольше бежали на дорожке.

Наиболее выраженный эффект ученые заметили у самцов. Некоторые из них по силе хвата и выносливости приблизились к уровню 6-месячных мышей.

Кроме того, у самцов с повышенной активностью TTP минеральная плотность и толщина костей были выше, чем у животных из контрольной группы. Это указывает на возможную связь белка с сохранением костной ткани при старении.

Исследователи предполагают, что различия между самцами и самками могут быть связаны со снижением уровня эстрогенов у самок. Этот фактор влияет на опорно-двигательный аппарат, нервную систему и цитокиновую передачу.

Авторы подчеркивают, что подобные опыты на людях пока не проводились. Генетический подход, использованный в исследовании, нельзя напрямую применять у человека, а препараты, способные активировать TTP, еще не найдены.

В дальнейшем ученые планируют изучить роль этого белка при возрастном воспалении мозга. В том числе речь идет о процессах, связанных с болезнью Альцгеймера.

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