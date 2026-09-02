Черствый хлеб не выбрасываю: замачиваю в яичной смеси — на завтрак получается лучше обычных гренок

Подсохший батон или белый хлеб необязательно превращать в сухари. Если ломтики уже потеряли мягкость, они хорошо впитывают смесь из яиц и молока, а после сковороды становятся румяными снаружи и нежными внутри.

Так готовят сладкие гренки, близкие по принципу к французским тостам. В отличие от обычного хлеба, быстро смоченного в яйце, черствым ломтикам дают немного пропитаться. Именно поэтому внутри получается не сухой мякиш, а мягкая, почти кремовая середина.

Редактор рубрики «Новости России» Про Город 59 Ева Власова: «Для такого завтрака я специально беру хлеб не первой свежести. Свежий батон быстро размокает и может порваться, а вчерашний хорошо набирает яично-молочную смесь и при этом сохраняет форму».

Что понадобится

На 6–8 ломтиков:

белый хлеб или батон — 6–8 ломтиков;

яйца — 2 шт.;

молоко — 150 мл;

сахар — 1–2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 1 ч. л.;

корица — по желанию.

Хлеб лучше нарезать кусочками толщиной около 1,5–2 см. Совсем тонкие ломтики после замачивания сложнее перенести на сковороду целыми.

Как приготовить

Сделайте смесь. Разбейте яйца в широкую миску, добавьте молоко, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности. Подготовьте хлеб. Если батон нарезан слишком тонко, соедините по два ломтика не нужно — лучше использовать их как есть и сократить время пропитывания. Замочите ломтики. Положите хлеб в яично-молочную смесь. Подержите примерно 20–30 секунд с каждой стороны. Очень сухому и толстому хлебу может потребоваться чуть больше времени. Разогрейте сковороду. Растопите сливочное масло и добавьте немного растительного, чтобы оно не так быстро начинало подгорать. Обжарьте. Готовьте ломтики на умеренном огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Поверхность должна стать золотистой, а середина — хорошо прогреться. Подавайте сразу. Горячие тосты можно дополнить ягодами, вареньем, медом, сметаной или нарезанными фруктами.

Почему хлеб нельзя держать в смеси слишком долго

Задача — пропитать мякиш, но сохранить целый ломтик. Если оставить тонкий хлеб в жидкости надолго, он размокнет и начнет разваливаться еще до сковороды.

Есть и другая крайность: очень сухой толстый кусок, который лишь быстро окунули в яйцо, останется черствым в центре. Поэтому время замачивания лучше подбирать по состоянию хлеба.

Редактор рубрики «Новости России» Про Город 59 Ева Власова: «Первый ломтик я обычно проверяю после сковороды. Если внутри осталось сухое светлое пятно, следующую порцию держу в смеси немного дольше. Если хлеб начинает рваться при переносе — наоборот, сокращаю замачивание».

Так даже подсохший батон превращается в полноценный горячий завтрак примерно за 15 минут. Главное — не использовать хлеб с плесенью или признаками порчи: для такого рецепта подходит именно черствый, но безопасный продукт.

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