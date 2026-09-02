Три атлета из Татарстана поборются за 10 млн рублей в шоу «Титаны»

Три спортсмена из Татарстана примут участие в четвертом сезоне спортивного шоу «Титаны», который стартует 13 сентября в 21:00 на ТНТ. За победу и приз в 10 миллионов рублей поборются Искандер Ядгаров, Булат Зиастинов и Илья Романов.

В новом сезоне на одной площадке соберутся 111 атлетов. Им предстоит пройти испытания, разработанные искусственным интеллектом. Участники будут проверять силу, выносливость, координацию и смекалку.

Искандер Ядгаров известен как победитель Кубка России по марафону, двукратный победитель Московского марафона, победитель Всероссийской спартакиады и Амстердамского полумарафона. Также он считается самым быстрым бегуном в кроксах на дистанциях 10 километров и полумарафона. По словам спортсмена, в проекте он хочет показать, что выносливость и ловкость могут помогать в борьбе с более силовыми соперниками.

Я готовился около двух месяцев. В основном меня готовила жена, но в тех навыках, которые я осваивал с нуля (например, лазание по канату или специфические подтягивания), мне помогали другие тренеры и друзья, – рассказывает Искандер.

Спортсмен отметил, что первые пробежки проходили в Габишево, а Татарстан для него связан с воспоминаниями о доме:

Мой папа был учителем физкультуры, я ходил с ним на уроки еще до школы. Мои первые пробежки проходили в Габишево: вокруг леса, озера, по полям. Сейчас Татарстан для меня – это теплые, ностальгические воспоминания о доме, друзьях и одноклассниках.

Еще одним участником от республики станет мастер спорта по тхэквондо и блогер Булат Зиастинов. Для него участие в «Титанах» стало личным вызовом. Атлет считает, что соревновательный характер у него сформировался еще в детстве, когда во время каникул в Татарстане обычная работа часто превращалась в состязание:

В детстве на каникулы я ездил к старшему брату Ильнару в село Большой Чекмак Муслюмовского района, а также в Азнакаевский район к Альмиру. Эти два-три летних месяца были для меня не только курортом, но и работой: мы косили сено, рыбачили, строили и обшивали дом, чистили сарай и так далее. И это была не просто рутина – всегда присутствовал элемент соревнования: «кто быстрее», «кто лучше», «кто выше». Тот, кто справлялся лучше всех – тот «красава»! Наверное, как и у многих, именно этот соревновательный дух, заложенный в детстве, поможет мне в «Титанах» бороться до конца.

Казанец Илья Романов, спортсмен и модель, также выйдет на площадку проекта. Он родился в спортивной семье, занимался гимнастикой, баскетболом, брейк-дансом, скейтбордингом, паркуром и другими дисциплинами.

Мой спортивный путь был предопределен с детства, так как я родился в спортивной семье: мама играла в баскетбольной сборной СССР, а отец тоже занимался баскетболом, - рассказывает Илья, - Сначала родители отдали меня на спортивную гимнастику, позже я совмещал ее с брейк-дансом, где мне больше всего нравились акробатические элементы, а в 9-10 лет пришел в баскетбол, которым занимаюсь и по сей день. Помимо баскетбола, в моей жизни всегда присутствовал скейтбординг и командные виды спорта с мячом. Я легко осваиваю самые разные дисциплины: играю в волейбол, пинг-понг, хоккей, теннис и бадминтон, встаю на коньки, лыжи или сноуборд. Серьезное влияние на меня оказал и паркур, который помог лучше узнать себя и научиться управлять своим телом»

По словам Романова, спорт остается для него главным увлечением, а в «Титаны» он идет ради борьбы.

Победитель четвертого сезона получит звание самого сильного Титана страны и 10 миллионов рублей.