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Отдых в Сочи и Крыму резко подешевел

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон снизился на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. На этом фоне отели начали активнее предлагать скидки, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным туроператоров, средняя стоимость проживания в сочинских гостиницах уменьшилась примерно на 15 процентов. Отдельные объекты размещения предлагают скидки до 40 процентов.

Одной из причин снижения интереса к направлению называют логистические сложности. Туристам стало труднее добираться до курорта на личном транспорте из-за проблем с топливом. Кроме того, авиарейсы в регион периодически задерживаются.

В начале августа сообщалось, что часть туристов не могла вылететь из Сочи в течение двух суток. Такие обстоятельства также могли повлиять на планы путешественников и спрос на поездки.

Еще заметнее снижение цен проявилось в Крыму. По данным системы управления продажами Travelline, по итогам лета число бронирований в крымских отелях сократилось более чем в два раза.

Из-за падения спроса гостиницы на полуострове предлагают осенние скидки до 50 процентов. Некоторые объекты размещения также используют дополнительные бонусы для гостей.

В частности, у отдельных отелей появилась необычная акция: туристам обещают подарить канистру бензина. Такая мера связана с проблемами, которые испытывают путешественники при поездках на автомобиле.

Таким образом, бархатный сезон на южных направлениях проходит на фоне заметного снижения цен и борьбы отельеров за туристов. При этом главным фактором, влияющим на спрос, участники рынка называют не только стоимость отдыха, но и удобство дороги.

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