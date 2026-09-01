Отдых в Сочи и Крыму резко подешевел
Спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон снизился на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. На этом фоне отели начали активнее предлагать скидки, сообщает Ассоциация туроператоров России.
По данным туроператоров, средняя стоимость проживания в сочинских гостиницах уменьшилась примерно на 15 процентов. Отдельные объекты размещения предлагают скидки до 40 процентов.
Одной из причин снижения интереса к направлению называют логистические сложности. Туристам стало труднее добираться до курорта на личном транспорте из-за проблем с топливом. Кроме того, авиарейсы в регион периодически задерживаются.
В начале августа сообщалось, что часть туристов не могла вылететь из Сочи в течение двух суток. Такие обстоятельства также могли повлиять на планы путешественников и спрос на поездки.
Еще заметнее снижение цен проявилось в Крыму. По данным системы управления продажами Travelline, по итогам лета число бронирований в крымских отелях сократилось более чем в два раза.
Из-за падения спроса гостиницы на полуострове предлагают осенние скидки до 50 процентов. Некоторые объекты размещения также используют дополнительные бонусы для гостей.
В частности, у отдельных отелей появилась необычная акция: туристам обещают подарить канистру бензина. Такая мера связана с проблемами, которые испытывают путешественники при поездках на автомобиле.
Таким образом, бархатный сезон на южных направлениях проходит на фоне заметного снижения цен и борьбы отельеров за туристов. При этом главным фактором, влияющим на спрос, участники рынка называют не только стоимость отдыха, но и удобство дороги.
Рекомендуем также:
- Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
- Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
- Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
- Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
- Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец