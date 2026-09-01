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ЦГ: В России идет новый метод лечить пациентов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В России обсуждают случаи, когда пациентам могли приписывать медицинские услуги, которых они фактически не получали. По данным издания «Царьград», врачи вносили недостоверные сведения в электронные системы для выполнения планов по охвату населения.

В конце августа Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовное дело в отношении врача одной из поликлиник Владикавказа. По версии следствия, медик с 2024 года подделывал отчетные данные.

Дело связано со статьей о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Если вина будет доказана судом, врачу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Эксперты, на которых ссылается издание, считают, что подобные случаи могут быть не единичными. По их словам, давление со стороны руководства, планы, финансирование и премии иногда подталкивают медработников к оформлению фиктивных данных.

В материале также приводится пример из Нижегородской области. Там больница, как утверждается, за три месяца оформила 2900 фиктивных осмотров и получила от фонда обязательного медицинского страхования 11 миллионов рублей.

Отдельно отмечается, что часть врачей может не осознавать тяжесть последствий за внесение ложных сведений в медицинские информационные системы. При этом такие действия способны повлечь уголовную ответственность.

Причиной приписок, по оценке экспертов, может становиться высокая нагрузка на медиков. Врачи опасаются штрафов со стороны страховых компаний, снижения показателей и потери финансирования медицинских организаций.

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