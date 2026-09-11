Кулинария

Стакан кефира и 2 яйца превращаю в быстрый заливной пирог: начинку беру ту, что нашлась в холодильнике

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Стакан кефира и два яйца можно превратить в про...

Про Казань

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Для заливного пирога не нужно раскатывать тесто или ждать, пока оно подойдет. Стакан кефира, два яйца и несколько простых ингредиентов превращаются в основу за несколько минут, а начинку можно подобрать из продуктов, которые уже есть в холодильнике.

Подойдут отварная курица, яйца с зеленым луком, обжаренные грибы, капуста, сыр или вчерашняя картошка. Есть только одно важное условие: начинка должна быть готовой и не слишком влажной, иначе вокруг нее тесто может остаться липким.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Заливной пирог у меня чаще всего появляется именно как способ использовать остатки продуктов. Но сочную начинку сначала освобождаю от лишней жидкости: грибы хорошо обжариваю, тушеную капусту откидываю на сито, а помидоры добавляю умеренно».

Что понадобится

Для формы диаметром 20–22 см:

  • кефир — 250 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • пшеничная мука — 180–200 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • готовая начинка — 300–350 г;
  • твердый сыр — 50–70 г по желанию.

Для одного из самых простых вариантов можно взять 200 г готовой курицы, 100 г сыра и немного зелени.

Как приготовить заливной пирог

  1. Сделайте основу. Разбейте яйца в миску, добавьте соль и сахар. Перемешайте обычным венчиком.
  2. Влейте кефир. Добавьте растительное масло и еще раз перемешайте.
  3. Введите муку. Соедините 180 г муки с разрыхлителем и постепенно добавьте в миску. Тесто должно получиться густым, но текучим — примерно как хорошая сметана. Оставшиеся 20 г муки понадобятся только при необходимости.
  4. Подготовьте начинку. Крупные ингредиенты нарежьте небольшими кусочками. Все продукты, требующие термической обработки, заранее доведите до готовности и остудите.
  5. Соберите пирог. Вылейте в смазанную форму примерно половину теста, распределите начинку, оставляя немного свободного пространства у краев, и закройте оставшимся тестом.
  6. Отправьте в духовку. Выпекайте при 180 градусах примерно 35–40 минут. Если используете сыр, небольшую его часть можно распределить сверху за 10 минут до готовности.
  7. Дайте пирогу постоять. После духовки оставьте его в форме примерно на 10 минут. Мякиш стабилизируется, и кусочки будут аккуратнее держать форму.

Какую начинку можно положить внутрь

Удобнее всего использовать продукты, которые уже приготовлены. Например, оставшуюся после ужина курицу можно разобрать на небольшие кусочки и смешать с сыром. Вчерашний картофель — размять и дополнить обжаренным луком. Вареные яйца хорошо сочетаются с зеленым луком.

Грибы перед добавлением желательно обжарить до испарения основной жидкости. То же касается капусты: слишком влажная начинка увеличивает время приготовления пирога.

Не стоит и перегружать форму. Если на указанное количество теста положить вдвое больше начинки, верх и низ успеют пропечься раньше влажного слоя в середине.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сначала смотрю на начинку, а уже потом замешиваю тесто. Если она горячая, обязательно даю ей остыть. В заливном пироге этот момент особенно важен: холодное тесто вокруг горячей влажной начинки пропекается менее равномерно».

Такой рецепт удобно использовать как базовый. Пропорции теста остаются практически неизменными, а содержимое пирога можно менять в зависимости от того, что осталось после предыдущего обеда или ужина.

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