Технологии

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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9 сентября в Москве подвели итоги международного проекта «В космос со своим помидором». Его научный руководитель Валерия Вихрова сообщила, что семена томатов, побывавшие на биоспутнике «Бион-М» №2, прорастали быстрее и в большем количестве, чем земные аналоги.

В проекте российские и белорусские школьники вместе с Институтом медико-биологических проблем РАН отправили в космос семена сортов «Пиннокио», «Грошик», «Донецкий» и «Бычье сердце». Запуск прошел на «Бион-М» №2 в августе — сентябре 2025 года. Участники сравнивали космические семена с контрольной группой земных растений, оценивая влияние невесомости, экстремальных температур и космической радиации.

На десятые сутки эксперимент показал: космическая обработка семян положительно влияет на рост надземной части томатов всех сортов. Наибольшую реакцию проявили «Грошик», «Донецкий» и «Бычье сердце». Она также улучшила развитие корневой системы всех видов, при этом самые чувствительными оказались «Донецкий» и «Бычье сердце».

Благодаря всхожести и устойчивости сорта «Грошик», «Донецкий» и «Бычье сердце» специалисты рекомендовали для дальнейших исследований в космическом растениеводстве. Валерия Вихрова рассказала об этом на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

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