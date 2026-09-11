В Татарстане открыты около 90 тысяч вакансий, но рынок уже нельзя назвать рынком работодателя. В первом полугодии 2026 года hh индекс в Казани достиг 10,3 резюме на одну вакансию, тогда как годом ранее он составлял чуть больше шести. Кандидатов стало заметно больше, однако предприятия по прежнему ищут тех, кто умеет работать на конкретном оборудовании, понимает процессы и готов брать ответственность. Особенно остро нехватка ощущается в промышленности, строительстве, здравоохранении, транспорте и сельском хозяйстве.

Ситуация будет становиться сложнее: предприятия расширяются, опытные сотрудники уходят на пенсию, а молодёжь всё внимательнее выбирает место, где ей предстоит проводить большую часть жизни. Зарплата по прежнему важна, однако всё чаще решающими становятся обучение, карьерные возможности, условия на производстве, жильё, транспорт и среда, в которой сможет жить семья.

О том, где работодатели ищут людей, зачем начинать профориентацию ещё со школы и как Татарстану удерживать специалистов из других регионов, говорили 10 сентября на круглом столе «Где кадры в 2026 году? Как компании привлекают сотрудников». Редакция ProKazan побывала на встрече и собрала практики предприятий, которые уже сегодня пытаются решить кадровый вопрос.

Кадры начинают искать ещё до поступления в вуз

Открыть вакансию и ждать подходящего отклика сегодня получается далеко не у всех. Особенно там, где нужны инженеры, агрономы, механизаторы, проектировщики и другие специалисты с практическими навыками. Пока выпускник получает диплом, предприятие может уже несколько лет искать человека на эту позицию. Поэтому работодатели стараются познакомить будущих сотрудников с профессией ещё в школе.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова отметила, что работа с кадрами должна быть выстроена как длинная цепочка. Ребёнок знакомится с профессиями в детском саду и школе, выбирает профильный класс, поступает в колледж или вуз, приходит на практику, проходит стажировку с наставником и постепенно осваивается в компании. Тогда первый рабочий день не становится прыжком в неизвестность, а предприятие получает сотрудника, который понимает, куда пришёл и зачем выбрал эту профессию.

В Татарстане развивают аграрные, инженерные и химические классы, проекты «Физмат прорыв» и «Физхим прорыв», кружковое математическое движение и техническое творчество. Школьников приглашают на экскурсии, знакомят с производствами и дают возможность увидеть будущую работу в реальных цехах, лабораториях и на предприятиях.

Такой подход уже используют сами компании. Например, «Чистополье» открыло аграрный класс в казанской школе № 91. Для отрасли, где особенно не хватает агрономов, животноводов, механизаторов, водителей и трактористов, это возможность заранее показать подросткам, что сельское хозяйство требует знаний, техники и серьёзной подготовки.

Отдельная задача лежит на работодателях. С 1 марта по 31 мая предприятия должны сообщать на портале «Работа в России. Труд всем», какие специалисты понадобятся им в ближайшие семь лет. На основе этих данных определяют, сколько студентов примут в колледжи и вузы по разным направлениям. Если компания не заявит о будущей потребности, нужных специалистов через несколько лет может не оказаться на рынке.

Практика вместо строчки в резюме: как предприятия растят специалистов сами

Диплом подтверждает образование, но на производстве молодому сотруднику всё равно приходится осваивать оборудование, внутренние стандарты и темп работы. Поэтому работодатели стараются знакомить будущих специалистов с профессией ещё во время учёбы.

В «Чистополье» через практику за год проходят сотни студентов. Их официально направляют в компанию, они включаются в рабочие процессы, а затем могут вернуться на следующий сезон уже с пониманием задач. Так практика становится первым шагом к трудоустройству.

Похожую систему выстроили в проектной компании СВЭП, где особенно не хватает инженеров. Предприятие сотрудничает с профильными вузами, приглашает студентов на оплачиваемую стажировку и оставляет в штате тех, кто подходит по результатам работы. В 2025 году компания приняла 27 студентов, а за текущий год в штат уже вышли 20 человек.

За молодым сотрудником закрепляют опытного специалиста. Он помогает освоить внутренние стандарты, подготовиться к аттестации и вырасти до инженера проектировщика. Для СВЭП с коллективом около 125 человек это способ самостоятельно формировать кадровый резерв.

В «ЦЕС КОМОС» цепочку подготовки начинают ещё со школы. Холдинг открыл около 18 агротехнологических классов, проводит практики и стажировки, а его специалисты приходят в учебные заведения с занятиями. Преподавателей также знакомят с современным производством, чтобы знания студентов не отрывались от реальных задач.

С 2026 года наставничество должно стать оплачиваемой работой. Новый сотрудник получает поддержку, а опытный специалист понимает, что его время и знания ценят.

Зарплаты уже недостаточно: почему сотрудники остаются или уезжают

Зарплата остаётся первым вопросом для местного соискателя. Но человек, который готов переехать из другого региона, смотрит шире. Где жить, сможет ли супруг найти работу, есть ли рядом детский сад, школа, поликлиника и удобный транспорт. А после первых месяцев в компании оценивает отношение руководителя, карьерные возможности и бытовые условия.

Эльмира Зарипова подчеркнула, что кадровая политика сегодня выходит далеко за пределы предприятия.

«Люди приезжают в Казань не на конкретное предприятие. Они приезжают и понимают в совокупности, что здесь есть среда, инфраструктура и будущие перспективы», отметила министр.

По её словам, семья принимает решение с расчётом на годы вперёд. Человек может найти работу сейчас, однако уже думает, куда поступят его дети и где они будут учиться. Поэтому среди важных направлений Зарипова назвала развитие арендного жилья, образования, транспорта и социальной инфраструктуры.

«Семью определяет инфраструктура. Когда я приезжаю, у меня должна быть возможность понять, где я остановлюсь, где буду жить. Важны и гарантии для детей, потому что семья переезжает с перспективой на будущее», — сказала Эльмира Зарипова.

С этим на практике сталкивается холдинг «Чистополье», который работает в 11 районах Татарстана. Компании нужны агрономы, животноводы, механизаторы, водители и трактористы. Агрономов искали в Кировской и Воронежской областях, а также в других соседних регионах. Для специалиста работа на предприятии, которое обрабатывает более 220 тысяч гектаров, становится возможностью получить новый масштаб задач и вырасти в профессии.

В «Чистополье» учитывают, что для сотрудников важны тёплые помещения, качественная спецодежда, столовые и общая забота о людях. Для семей компания готовит материалы о самих районах: рассказывает, какие там есть школы, детские сады, инфраструктура и места для жизни.

Если человек видит карьерные перспективы, понятные условия и уважительное отношение, он остаётся. А затем рекомендует компанию бывшим коллегам. Так один переехавший специалист может привести за собой ещё нескольких сотрудников.

Город, в котором хочется строить будущее

Работодатель может предложить достойную зарплату и интересную должность, но решение остаться в городе человек принимает шире. Важны возможность получить образование, сменить сферу без переезда, найти работу для супруга, водить детей в кружки и чувствовать, что у семьи есть будущее.

В Татарстане работают 45 вузов и около ста ресурсных центров. Республика развивает промышленность, предпринимательство, технологии и сферу услуг, чтобы специалист мог построить карьеру в разных направлениях. Такой выбор особенно важен для семей: работа может меняться, а желание оставаться в городе не должно зависеть от одного предприятия.

Отдельную роль играет креативная экономика. Реклама, медиа, кино, дизайн, анимация, музыка, ремёсла и цифровые продукты уже стали частью рынка труда. Молодым специалистам важен доход, но им также нужна среда, где можно общаться, создавать проекты и видеть, как идея превращается в дело.

О таких возможностях рассказал генеральный директор Центра развития креативных индустрий Татарстана Ранко Типовчевич. В Центре уникального мастерства одновременно могут проходить мастер классы примерно для 800 человек, а в программе уже больше 150 форматов. Здесь знакомят с ремёслами и работами мастеров, проводят семейные события и показывают, что творчество может стать профессией.

Через площадку уже прошли более восьми тысяч школьников. Ребята знакомятся с разными направлениями, а затем могут получить образование, запустить стартап, пройти через инкубатор или акселератор и открыть собственное дело. Кадровый вопрос решается там, где у человека есть не одна вакансия на сегодня, а понятная жизнь и возможность расти дальше.

Рынок труда меняется быстрее, чем успевают появляться готовые специалисты. Поэтому компаниям приходится думать о кадрах заранее, вкладываться в обучение, условия работы и развитие территорий. Там, где человеку есть куда расти и где его семье комфортно жить, он с большей вероятностью останется надолго.

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