Планетологи пересмотрели сжатие Меркурия: оценки могли занизить на 10–30%

Прежние оценки сжатия Меркурия могут быть занижены на 10–30 процентов. Исследовательская группа под руководством Гаку Нисияма (Gaku Nishiyama) из Немецкого центра авиации и космонавтики пришла к выводу, что часть следов уменьшения радиуса планеты оставалась незамеченной. Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Меркурий — самая маленькая и ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы: его радиус примерно 2440 километров, значительную часть объёма занимает металлическое ядро, а поверхность покрыта кратерами, равнинами, уступами и грядами. О сжатии планетологи узнали ещё в 1970-х годах, когда аппарат Mariner 10 сфотографировал протяжённые уступы, связанные с глобальным сжатием. Причина — постепенное охлаждение недр: теряя тепло, Меркурий становится меньше, а кора деформируется, образуя уступы и гряды.

Определить потерю радиуса можно по размерам и распространённости этих структур: ранее говорили об уменьшении на один-два — семь километров, но структуры распределены неравномерно — где-то их больше, где-то меньше, а в некоторых областях почти нет. Чтобы проверить, не скрывает ли часть древних следов более молодой рельеф, исследователи сравнили расположение уступов и гряд с неровностью поверхности в разных регионах и выявили закономерность: известные следы сжатия встречались в основном на сравнительно гладких участках, и чем неровнее была местность, тем меньше находили структур. Причин может быть несколько: выброшенное при образовании молодых кратеров вещество могло засыпать древние гряды и уступы, на покрытой кратерами поверхности небольшие структуры хуже заметны, а рыхлый пористый грунт при сжатии мог уплотняться без крупных разломов; правда, последнее объяснение исследователи подтвердить или опровергнуть не смогли.

В модели, учитывающей все известные структуры, оценка уменьшения радиуса выросла с 8,3 до 11,6 километра; если брать только наиболее надёжные крупные структуры, поправка оказывается значительно меньше — примерно 0,6 километра. Это означает, что представления о тепловой истории и внутреннем строении Меркурия придётся уточнить — в частности, новая оценка может повлиять на предполагаемую толщину реголита и содержание серы в ядре. Проверить выводы помогут данные миссии BepiColombo: её лазерный высотомер BELA сможет детально изучить неровности поверхности; похожая проблема может существовать и на других небесных телах — например, поверхность лунных возвышенностей в среднем ещё более неровная.