В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

С 9 сентября на территории Татарстана приступили к работе 2742 участковые избирательные комиссии. По словам Председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева, в УИК избиратель может уточнить адрес и номер своего избирательного участка, проверить информацию о себе в списке избирателей, получить разъяснения о порядке голосования, узнать, как воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», оформить заявление о голосовании вне помещения.

«С 9 сентября участковые комиссии переходят к непосредственной работе с избирателями. Это один из ключевых этапов подготовки к голосованию. У жителей Татарстана есть возможность получить ответы на любые вопросы, связанные с организацией голосования. Наша задача – сделать так, чтобы каждый избиратель заранее понимал, где, когда и каким способом он сможет реализовать свое избирательное право», - отметил Председатель ЦИК республики.

Для обеспечения избирательных прав граждан, которые в дни выборов будут находиться не по месту регистрации в Татарстане образованы 42 временных избирательных участка. Они будут работать в местах временного пребывания граждан – в медицинских учреждениях, в санаториях, СИЗО, на железнодорожном вокзале.

Адрес своего избирательного участка также можно уточнить на сайте ЦИК России и в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Выборы депутатов Государственной Думы России, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан и довыборы депутатов представительных органов местного самоуправления состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 и до 20:00.