Кулинария

Сырники держат форму на тарелке, но расползаются на сковороде: где ошиблись с тестом

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Сырники могут держать форму до жарки, но распол...

Про Казань

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Сырники можно аккуратно сформировать руками, обвалять в муке и получить почти идеальные заготовки. Но на горячей сковороде они неожиданно начинают расползаться, становятся плоскими и плохо переворачиваются. Добавлять еще несколько ложек муки — не всегда лучший выход.

Часто проблема начинается с слишком влажного творога. Пока масса холодная, сырник способен сохранять форму, особенно благодаря мучной панировке. При нагревании из творога выделяется сыворотка, сахар растворяется, тесто становится мягче — и заготовка теряет устойчивость.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если в пачке творога заметна сыворотка, сначала перекладываю его в сито и оставляю хотя бы на 15–30 минут. Это лучше, чем потом спасать слишком влажную массу половиной стакана муки».

Что понадобится

  • творог 5–9% — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • пшеничная мука — 3 ст. л.;
  • мука для формовки — 2–3 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • ваниль — по желанию;
  • растительное масло — для жарки.

Лучше брать творог без большого количества свободной сыворотки. Очень мягкая пастообразная масса потребует другой пропорции сухих ингредиентов.

Как приготовить сырники, которые сохраняют форму

  1. Проверьте творог. Если он явно влажный, переложите в сито или марлю и дайте лишней сыворотке стечь. Сильно выжимать творог до сухости не требуется.
  2. Добавьте яйцо. На 500 г творога одного среднего яйца достаточно. Лишнее яйцо тоже увеличивает количество жидкости в тесте.
  3. Положите сахар и соль. Не увеличивайте количество сахара без необходимости: при нагревании он растворяется и дополнительно размягчает массу.
  4. Введите муку. Начните с трех столовых ложек. Перемешайте только до объединения ингредиентов.
  5. Сформируйте сырники. Присыпьте рабочую поверхность мукой, сделайте заготовки толщиной около 1,5–2 см и слегка обваляйте их снаружи.
  6. Разогрейте сковороду. Налейте немного масла и установите умеренный огонь. Выложите сырники, оставляя между ними свободное место.
  7. Обжарьте с двух сторон. Первую сторону готовьте примерно 3–4 минуты до устойчивой корочки. Переверните и жарьте еще около 3 минут. При необходимости уменьшите нагрев и доведите середину до готовности под крышкой.

Почему не стоит просто досыпать муку

Большое количество муки действительно способно сделать тесто плотнее. Но одновременно меняется вкус и текстура: вместо нежной творожной середины получаются тяжелые мучные лепешки.

Поэтому сначала лучше устранить источник лишней жидкости. Кроме влажного творога, им могут стать слишком крупное яйцо, большое количество сахара или сочные добавки.

Есть и еще один нюанс: сформированный сырник не показывает, как поведет себя масса после нагревания. Холодный творог и наружный слой муки временно удерживают форму, поэтому проблема становится заметна только на сковороде.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сначала жарю один пробный сырник. Если он уверенно держит форму, отправляю следующую партию. Если начинает расползаться, проверяю консистенцию оставшейся массы и только тогда добавляю немного муки».

Не нужно делать сырники слишком большими и толстыми. Небольшие одинаковые заготовки легче переворачивать, а умеренный нагрев позволяет сформировать корочку до того, как поверхность начнет темнеть.

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