Полбатона осталось со вчерашнего дня: режу кубиками — через 15 минут готов горячий завтрак
Про Казань
Вчерашний батон уже не такой мягкий, чтобы подавать его к чаю, но для горячего завтрака такая текстура подходит даже лучше свежего хлеба. Нарезаю остатки кубиками, добавляю простую яично-молочную смесь и отправляю все на сковороду.
Получается что-то среднее между гренками и быстрым хлебным пирогом: снизу появляется румяная корочка, внутри кусочки становятся мягкими, а сверху расплавляется сыр. На приготовление уходит около 15 минут.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для этого завтрака мне даже больше нравится вчерашний батон. Он хорошо впитывает заливку, но при этом не превращается в кашу после первого перемешивания».
Что понадобится
- батон — 250–300 г;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 100 мл;
- твердый сыр — 100 г;
- помидор — 1 небольшой;
- сливочное масло — 15 г;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- зелень — по желанию.
Как приготовить горячий завтрак за 15 минут
- Нарежьте батон. Сделайте кубики размером примерно 2–3 см. Слишком мелкие кусочки быстрее размокнут.
- Приготовьте заливку. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко, немного соли и перца. Перемешайте венчиком.
- Добавьте хлеб. Переложите кубики батона в яичную смесь и аккуратно перемешайте. Оставьте буквально на 1–2 минуты — полностью размягчаться они не должны.
- Разогрейте сковороду. Растопите сливочное масло и выложите хлеб вместе с оставшейся заливкой. Распределите ровным слоем.
- Добавьте начинку. Сверху разложите тонко нарезанный помидор и посыпьте примерно половиной натертого сыра.
- Готовьте под крышкой. Уменьшите огонь и оставьте примерно на 7–8 минут. Яичная смесь должна полностью схватиться.
- Добавьте оставшийся сыр. Посыпьте им верх и снова закройте крышкой еще на 2–3 минуты. Сыр должен расплавиться, а низ — приобрести золотистую корочку.
Почему вчерашний хлеб здесь удобнее свежего
Свежий мягкий батон быстро впитывает молоко и яйца, поэтому при перемешивании его легко превратить в бесформенную массу. Вчерашний хлеб уже потерял часть влаги и лучше сохраняет кубики.
При этом выбрасывать сильно засохший хлеб прямо в смесь тоже не стоит. Если кусочки стали совсем твердыми, им потребуется немного больше времени для пропитывания.
Важно и не заливать батон слишком большим количеством молока. Задача — пропитать поверхность и размягчить середину, а не получить жидкую хлебную массу, которой придется долго выпариваться на сковороде.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После добавления заливки не оставляю хлеб надолго в миске. Пары минут достаточно: окончательно он размягчится уже на сковороде, пока яйца будут схватываться».
Готовый хлебный пирог лучше оставить под крышкой на выключенной плите еще на минуту, а затем нарезать на части прямо в сковороде. Так остатки батона превращаются в полноценный горячий завтрак без отдельного приготовления гренок.
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