Кулинария

Полбатона осталось со вчерашнего дня: режу кубиками — через 15 минут готов горячий завтрак

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Вчерашний батон можно нарезать кубиками, залить...

Про Казань

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Вчерашний батон уже не такой мягкий, чтобы подавать его к чаю, но для горячего завтрака такая текстура подходит даже лучше свежего хлеба. Нарезаю остатки кубиками, добавляю простую яично-молочную смесь и отправляю все на сковороду.

Получается что-то среднее между гренками и быстрым хлебным пирогом: снизу появляется румяная корочка, внутри кусочки становятся мягкими, а сверху расплавляется сыр. На приготовление уходит около 15 минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для этого завтрака мне даже больше нравится вчерашний батон. Он хорошо впитывает заливку, но при этом не превращается в кашу после первого перемешивания».

Что понадобится

  • батон — 250–300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • твердый сыр — 100 г;
  • помидор — 1 небольшой;
  • сливочное масло — 15 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • зелень — по желанию.

Как приготовить горячий завтрак за 15 минут

  1. Нарежьте батон. Сделайте кубики размером примерно 2–3 см. Слишком мелкие кусочки быстрее размокнут.
  2. Приготовьте заливку. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко, немного соли и перца. Перемешайте венчиком.
  3. Добавьте хлеб. Переложите кубики батона в яичную смесь и аккуратно перемешайте. Оставьте буквально на 1–2 минуты — полностью размягчаться они не должны.
  4. Разогрейте сковороду. Растопите сливочное масло и выложите хлеб вместе с оставшейся заливкой. Распределите ровным слоем.
  5. Добавьте начинку. Сверху разложите тонко нарезанный помидор и посыпьте примерно половиной натертого сыра.
  6. Готовьте под крышкой. Уменьшите огонь и оставьте примерно на 7–8 минут. Яичная смесь должна полностью схватиться.
  7. Добавьте оставшийся сыр. Посыпьте им верх и снова закройте крышкой еще на 2–3 минуты. Сыр должен расплавиться, а низ — приобрести золотистую корочку.

Почему вчерашний хлеб здесь удобнее свежего

Свежий мягкий батон быстро впитывает молоко и яйца, поэтому при перемешивании его легко превратить в бесформенную массу. Вчерашний хлеб уже потерял часть влаги и лучше сохраняет кубики.

При этом выбрасывать сильно засохший хлеб прямо в смесь тоже не стоит. Если кусочки стали совсем твердыми, им потребуется немного больше времени для пропитывания.

Важно и не заливать батон слишком большим количеством молока. Задача — пропитать поверхность и размягчить середину, а не получить жидкую хлебную массу, которой придется долго выпариваться на сковороде.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После добавления заливки не оставляю хлеб надолго в миске. Пары минут достаточно: окончательно он размягчится уже на сковороде, пока яйца будут схватываться».

Готовый хлебный пирог лучше оставить под крышкой на выключенной плите еще на минуту, а затем нарезать на части прямо в сковороде. Так остатки батона превращаются в полноценный горячий завтрак без отдельного приготовления гренок.

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