Valve добилась закрытия российского скинчейнджера для CS2

Valve добилась закрытия одного из крупнейших российских скинчейнджеров для Counter-Strike 2. Об этом рассказал инсайдер Максим Полетаев, известный как Gabe Follower.

Название платформы блогер не уточнил. В сети предполагают, что речь может идти о Touch Skins.

Данные приводит инсайдер, а не официальный источник Valve. Сайт просуществовал два года.