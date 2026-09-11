Технологии

Valve добилась закрытия российского скинчейнджера для CS2

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Valve добилась закрытия одного из крупнейших российских скинчейнджеров для Counter-Strike 2. Об этом рассказал инсайдер Максим Полетаев, известный как Gabe Follower.

Название платформы блогер не уточнил. В сети предполагают, что речь может идти о Touch Skins.

Данные приводит инсайдер, а не официальный источник Valve. Сайт просуществовал два года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

Новости Татарстана

день назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

санэпидемстанция лобня

Не у нас

день назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Полезное

2 дня назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

джаз-модерн для детей в Москве

Интересно

22 часа назад

Вафельные коржи промазываю фаршем и режу на кусочки: на сковороде они превращаются в сочные ленивые отбивные

Интересно

22 часа назад

Минтай больше не жарю в муке: заливаю простым сметанным соусом — суховатая рыба получается нежной

Не у нас

7 часов назад

В церкви пояснили, можно ли верующим выбирать кремацию

Технологии

день назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных

Кулинария

день назад

Салат из баклажанов «Тройка» на зиму: 3 овоща и простой маринад — банки уходят одна за другой
Новости Татарстана
день назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Кулинария

3 минуты назад

Стакан кефира и 2 яйца превращаю в быстрый заливной пирог: начинку беру ту, что нашлась в холодильнике

Полезное

день назад

Открытость как основа доверия избирателей: в Татарстане прошел форум «Мой голос»

Не у нас

31 минуту назад

Автомобиль семьи Джексонов: Rolls-Royce матери певца продают за $10 500

Не у нас

40 минут назад

«Стрелы дьявола» привезли за 18 км: древние люди выбрали сложный путь
Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ...
Новости Татарстана
49 минут назад

Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ударных «Гераней» для элитных «Сталинских соколов»

Интересно

час назад

Toyota и Mazda лидируют по спросу, но официально первой придет Kia из Кореи

Новости Казани

час назад

Директор казанской фирмы получил 4 года колонии за неуплату налогов

Не у нас

час назад

Материал из дрожжей и песка прошел тесты для строительства зданий на Марсе
Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
6 дней назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным