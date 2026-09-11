Valve добилась закрытия российского скинчейнджера для CS2
Valve добилась закрытия одного из крупнейших российских скинчейнджеров для Counter-Strike 2. Об этом рассказал инсайдер Максим Полетаев, известный как Gabe Follower.
Название платформы блогер не уточнил. В сети предполагают, что речь может идти о Touch Skins.
Данные приводит инсайдер, а не официальный источник Valve. Сайт просуществовал два года.
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