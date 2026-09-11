Картошку натираю прямо в миску с яйцами и сыром: ленивый ужин на сковороде готовится за 15 минут
Про Казань
Когда нет желания отдельно варить картошку и готовить к ней мясо или гарнир, выручает одна сковорода. Сырую картошку можно натереть прямо в миску, смешать с яйцами и сыром, а затем выложить всю массу одним слоем.
Получается большая картофельная лепешка с румяной корочкой и мягкой серединой. Не нужно лепить драники и жарить их партиями: на подготовку и сковороду уходит около 15 минут, если сделать слой достаточно тонким.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого ужина беру широкую сковороду — примерно 24–26 см. Если сложить всю картофельную массу толстым слоем в маленькую посуду, за 15 минут середина просто не успеет приготовиться».
Что понадобится
- картофель — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 120 г;
- пшеничная мука — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1–2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- зеленый лук или укроп — по желанию.
Как приготовить картофельный ужин на сковороде
- Подготовьте основу. Разбейте в большую миску яйца, добавьте соль и перец. Сыр натрите крупно и примерно две трети отправьте к яйцам.
- Натрите картошку. Очистите клубни и натрите их на крупной терке прямо в миску. Работайте быстро, чтобы картофель не успел заметно потемнеть.
- Проверьте количество жидкости. Если картошка очень сочная и на дне образовалась вода, слегка отожмите массу. Добавьте ложку муки и перемешайте.
- Выложите на сковороду. Разогрейте масло и распределите картофель ровным слоем толщиной примерно 1,5–2 см.
- Готовьте под крышкой. Уменьшите нагрев до среднего или чуть ниже и жарьте примерно 6–7 минут. Нижняя сторона должна подрумяниться, а верх — заметно схватиться.
- Переверните лепешку. Удобнее сначала переложить ее на большую плоскую тарелку, а затем вернуть на сковороду другой стороной. Готовьте еще 4–5 минут.
- Добавьте сыр. Посыпьте оставшимся сыром, накройте крышкой и оставьте еще на 1–2 минуты до его расплавления.
Почему картофель лучше натирать крупно
Мелко натертая картошка быстро выделяет большое количество сока. Масса становится влажной, и вместо румяной лепешки на сковороде может получиться мягкий картофельный слой, которому требуется больше времени.
Крупная стружка лучше сохраняет структуру. При этом важно не делать лепешку слишком толстой: сырая картошка должна успеть полностью приготовиться за то время, пока поверхность приобретает корочку.
Количество муки тоже лучше не увеличивать без необходимости. Здесь она нужна только для дополнительного связывания массы, а основную работу выполняют яйца и расплавленный сыр.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед переворачиванием слегка двигаю сковороду. Если лепешка уже свободно скользит и держится единым пластом, ее можно переворачивать. Если верх совсем жидкий, оставляю под крышкой еще на пару минут».
Готовую картофельную лепешку лучше оставить на тарелке на 2–3 минуты, а затем нарезать треугольниками. К ней достаточно сметаны и свежей зелени — отдельный гарнир уже не потребуется.
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