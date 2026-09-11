Директор казанской фирмы получил 4 года колонии за неуплату налогов

Руководителя казанского ООО «Арсенал Элком» отправили в колонию за крупную налоговую махинацию. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана. 46-летний директор несколько лет подряд вносил в декларации заведомо ложные сведения и обманывал государство на десятки миллионов рублей.

С 1 января 2018 года по 25 февраля 2021-го мужчина указывал в отчетности фиктивные сделки с 15 разными организациями. Чтобы скрыть эти операции, он организовал изготовление поддельных платежных документов. Такая схема позволила вывести из оборота предприятия свыше 349 миллионов рублей.

Суд признал директора виновным по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и о неправомерном обороте платежных средств. Наказание — четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Иск прокуратуры о взыскании 65 миллионов рублей в пользу государства удовлетворили полностью. Эти деньги пойдут на возмещение причиненного ущерба.